”Preşedintele României, Klaus Iohannis, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în data de 28 decembrie a.c., începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza solicitările ministrului Apărării Naţionale referitoare la ocuparea unor posturi în conducerea Armatei României”, a precizat Administraţia prezidenţială într-un comunicat remis Mediafax.

Miercurea trecută, ministrul Apărării Naţionale Gabriel Leş anunţa că nu va prelungi mandatul actualului şef al Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, care se încheie în 31 decembrie 2018. Leş nu a precizat pe cine va propune în locul lui Ciucă.

"Nu voi prelungi acest mandat al şefului Statului Major al Apărării. Legea prevede un mandat de patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat eu în arhive, a fost o singură situaţie în care s-a prelungi mandatul unui fost şef al Statului Major al Apărării şi am dorit să menţin aceeaşi cutumă. Nu vreau să ajung să vă spun care este părerea mea despre generalul Ciucă, pentru că am lucrat cu dânsul aproape doi ani, ştiu capacităţile domniei sale, ştiu ce a făcut pentru Armata României şi ce poate face," a declarat Gabriel Leş, la Antena 3. Ministrul nu crede că preşedintele va refuza propunerea pentru noul şef.

"Nici nu vreau să mă gândesc la aşa ceva. Discutăm de Armata României şi despre un mandat care este la încheiere în acest moment. Nu cred că mă pot gândi la aşa ceva din partea preşedintelui".

Potrivit legii, şeful Statului Major al Apărării, care este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din Armată, este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului Apărării Naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcţia de şef al Statului Major al Apărării poate fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei.

Ministrul Apărării Naţionale are trei variante de înlocuitor pentru Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Armatei.

"Expiră un mandat în 31 decembrie, mandatul de 4 ani al şefului Statului Major al Armatei expiră. Conform legii, la propunerea ministrului, în anumite condiţii, poate propune prelungirea până la un an. Hotărârea mea a fost să nu prelungesc. Nu am nicio problemă cu nimeni pe chestiunea aceasta, dar odată prelungind, cineva ar putea spune că nu există resursă umană pentru un şef al Statului Major al Armatei şamd. Ori cel pe care îl propun acum, pentru că am două sau trei variante, conform legii, este unul care, după ce-şi va termina mandatul, va merge direct acasă pentru că va face vârsta de pensionare", a declarat Gabriel Leş pentru Mediafax.

Una dintre variantele ministrului este generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO şi UE. O a doua variantă anunţată de ministru este Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre.

"Cutuma este următoarea, de două ori şef de la Forţele Terestre, odată de la Naval, o dată de la Aviaţie, este după numărul de militari. Ca şi cutumă, acum ar mai trebui încă o dată de la Forţele Terestre. Sunt de aici două sau trei persoane printre care şi domnul Scarlat, da. Până acum, nu s-a practicat acest lucru, foştii şefi ai Statului Major al Armatei nu au avut prelungire. Normal că tot ceea ce înseamnă propunere de general cu 3 sau 4 stele se face cu avizul CSAT, era logic să-l propunem la CSAT," a explicat Leş.

Ultima şedinţă CSAŢ a avut loc pe 19 decembrie, după ce reuniunea din 11 decembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost suspendată de şeful statului.

În cadrul şedinţei, a fost analizat şi aprobat Conceptul de constituire pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est. Membrii Consiliului au analizat şi aprobat înfiinţarea Comandamentului Apărării Cibernetice, în subordinea Statului Major al Apărării, care va permite realizarea unei structuri funcţionale de nivel strategic, capabile să gestioneze şi să răspundă rapid la ameninţările cibernetice, pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu, la declararea stării de mobilizare şi a stării de război, arată documentul menţionat.

Totodată, a fost aprobat Programul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru anul 2019, principalul document de lucru al Consiliului, necesar realizării obiectivului constituţional cu care este învestit, respectiv organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale.

La finalul şedinţei din 19 decembrie, au fost avizate şi propunerile de buget pentru anul 2019 ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.