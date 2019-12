De asemenea, Executivul va avea în primă citire, în şedinţa de la ora 17.00, proiectul pentru abrogarea şi modificarea prevederilor din OUG 114.

„Vă informez că vom avea astăzi (vineri - n.r.) la ora 17:00 în primă citire proiectul de lege de abrogare şi modificare a prevederilor ordonanţei de urgenţă 114. La ora 11:00 avem o dezbatere cu partenerii noştri, pentru a discuta forma pe care o vom conveni. De asemenea solicit ministerelor care nu au trimis până în prezent observaţiile şi modificările să o facă până la ora 14:00, pentru că în şedinţa de guvern de la ora 17:00 am programat o prima citire în şedinţa de guvern a proiectului pe care urmează să ne angajăm răspunderea”, a anunţat Ludovic Orban, în debutul şedinţei de Guvern de vineri.

Premierul a anunţat că Executivul va adopta, în şedinţa de luni, o nouă rectificare bugetară ca să realimenteze fondul de rezervă al Guvernului pentru efectuarea plăţilor care să asigure cheltuielile de funcţionare pentru autorităţile locale.

Aceasta vine ca urmare a alocării sumei de 912,5 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, bani care vor fi folosiţi pentru plata titlului executoriu emis în baza deciziei Curţii de Arbitraj Internaţională către fraţii Micula, pentru a rezolva situaţia Romatsa.

Cîţu anunţă: Vom avea o primă lectură a modificării OUG 114/2018

În şedinţa de vineri, Guvern va avea o primă lectură la modificările prevederilor OUG 114/2018,printre care cerinţele de capital impuse administratorilor de pensii private din pilonul II de pensii, prin această ordonanţă, a declarat ministrul Finanţelor Florin Cîţu.

Cîţu a precizat că administratorii vor avea posibilitatea să îşi transfere viitoarele contribuţii către sistemul public de pensii. Potrivit ministrului, sistemul de pensii din România trebuie să fie bazat pe contributivitate, cum sunt modelele altor ţări.

„A fost o reformă pentru sistemul de pensii în Noua Zeelandă, în Anglia, sau modelul poate fi inspirat din Statele Unite ale Americii. România, în ultimii ani, nu a mers în direcţia în care am fi vrut noi şi încercăm să corectăm din mers acest lucru. Nu se pot face schimbări foarte repede, să schimbăm brusc direcţia, vor fi costuri de tranziţie pe care nu ni le putem asuma imediat. Sistemul de pensii administrativ privat a suferit, îm ultimul an, câteva şocuri negative. Eliminarea acestor şocuri negative nu se poate face peste noapte, dar vom încerca să corectăm chiar astăzi (n.r. vineri) o mare parte dintre ele şi pe restul de anul viitor”, a afirmat ministrul de Finanţe, la o conferinţă de specialitate organizată de asociaţia CFA România.

Totodată, Cîţu a explicat atitudinea sa tranşantă şi directă din ultima lună. „Am avut o comunicare puţin mai tranşantă în ultima lună, pentru ca pieţele să nu fie surprinse. De aceea, am dat informaţia referitoare la estimarea bugetului pentru anul acesta şi deficitul bugetar. Nu a fost uşor pentru toată lumea, dar dacă nu am fi arătat această informaţie, lucrurile ar fi fost mult mai rele. Pieţele vor să ştie cum am ajuns aici, de ce am ajuns aici şi vor să le spunem care este direcţia. Politica fiscală nu trebuie să fie o sursă de volatilitate în economie. Trebuie să fie predictibilă, transparentă, să nu mai vină cu surprize. Cu politica monetară am reuşit înaintea celei fiscale, să nu mai fie o sursă de volatilitate. De aici şi modul de comunicare tranşant şi abrupt în primă fază, dar ştim care sunt problemele şi venim cu soluţii”, a precizat el.

Ministrul Finanţelor a anunţat că, începând cu anul imediat următor, Guvernul va da un prim semnal pieţelor, prin consolidarea fiscală. „Primul semnal pe care îl vom da către pieţe este consolidarea fiscală, care începe cu anul viitor. Toţi ne-am dori ca anul viitor totul să fie perfect şi să avem un deficit de 3%. Totul va fi transparent şi predictibil, chiar dacă nu e plăcut pentru toată lumea să ştie adevărul”, a mai spus Florin Cîţu.

Ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan: Începând de vineri vom face plăţile prin PNDL

Ion Ştefan a declarat, vineri , că plăţile pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) vor începe în cursul aestei zilei. Ministrul Dezvoltării a precizat că pentru un ordin de plată este nevoie de 14 semnături, ceea ce este „un lucru stupefiant”.

„Începând de astăzi (vineri - n.r.) vom face plăţi PNDL. Primele plăţi vor fi realizate astăzi. Aş vrea să vă mai spun ceva, un lucru stupefiant. Pentru a face un ordin de plată, avem nevoie de 14 semnături. Trebuie să semneze ministrul Lucrărilor Publice, directorul general Direcţia Generală Infrastructură, director general adjunct, şef serviciu, ministrul trebuie să aprobe, directorul general dezvoltarea...”, a afirmat Ion Ştefan, la şedinţa de Guvern de vineri.

Premierul Ludovic Orban a declarat că ministrul poate efectua o modificare prin ordin de ministru: „Asta este o chestiune pe care simplificarea o puteţi opera dumneavoastră, fie prin ordin de ministru, fie prin reducerea numărului de semnături”.

„Sunt prevederi legale. Trebuie să operăm modificări în acest sens, mi se pare prea mult 14 semnături pentru un ordin de plată”, i-a explicat Ion Ştefan şefului Executivului

Orban este convins că ministrul Dezvoltării poate obţine semnăturile necesare în timp util.

„Sunt convins că veţi obţine foarte repede cele 14 semnături ca să putem plăti până se închide Trezoreria”, i-a replicat Orban ministrului Dezvoltării.