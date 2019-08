„Lupii moralişti ai Facebookului politic – adică USR – face o analiză cu privire la ALDE. Le-aş zice să se preocupe mai mult de propriile lor probleme, pentru că slavă domnului au multe (cred că cea mai recentă e legată de membrii lor cu legături în vechea Securitate). Degeaba încearcă acum USR să pozeze în acest partid neprihănit al politicii româneşti, această creatură politică «nevinovată», pentru că trecutul liderilor săi o prinde din urmă. Dan Barna şi ai săi colegi din USR sunt persoane care şi-au clădit cariera politică prin mijloace pe care (ce să vezi) acum le acuză – contracte cu statul, legături cu lideri politici, etc. Liderii USR urlă în gura mare împotriva guvernării, a partidelor politice, însă le plac banii «baronilor corupţi» atunci când intră în conturile lor", a scris, marţi, pe Facebook, senatorul ALDE Marian Cucşa.

Politicianul susţine că liderul USR Dan Barna şi europarlamentarul Alianţei USR-PLUS Cristian Ghinea au obţinut în trecut contracte cu administraţia statului.

„Iată cam cine sunt cei cu care defilează USR, dar care ni se prezintă ca fiind «oamenii noi» din politica românească:

1) Dan Barna, preşedintele USR şi cel care, prin compania sa de consultanţă, începând cu anul 2010, a derulat contracte de aproape 400.000 de euro, cu ministere şi cu un consiliu local controlate de Partidul Social Democrat.

2) Cristian Ghinea, europarlamentar USR şi fost ministru în guvernul ZERO al lui Cioloş, prin ONG-ul său şi al partenerului Ciprian Ciucu, CRPE, a devenit abonat regulat al Departamentului de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare al MAE, obţinînd 34.000 euro în 2012, 140.000 în 2013, 104.000 în 2014, şi tot aşa", arată mesajul publicat de Cucşa.

De asemenea, Marian Cucşa critică activitatea Guvernului condus de Dacian Cioloş privind proiecte precum Legea salarizării unitare, OUG 3/2016 pentru modificarea legii statutului poliţistului şi OUG privind regimul interceptărilor.

"Cei din USR ar trebui să aibă în vedere că nimeni nu uită guvernarea catastrofală din care mulţi membri ai săi au făcut parte.

Dar ca să le aducem aminte câteva dintre aceste lucruri, le reiau aici:

1) Decizii guvernamentale controversate: incapacitatea de adoptare a Legii salarizării unitare, deşi acest proiect a fost anunţat ca o prioritate a guvernului; incapacitatea gestionării scandalului legat de îmbolnăvirea copiilor din Argeş cu E-coli; scandalul subscripţiei publice organizate de Guvern pentru cumpărarea operei de artă a lui Constantin Brâncuşi, Cuminţenia Pământului.

2) OUG-uri controversate: Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; Ordonanţa de urgenţă nr.6/2016 privind regimul intercepărilor; Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale", arată postarea senatorului ALDE.

De asemenea, politicianul susţine că, prin existenţa USR, vechea Securitate nu a dispărut.

"La toate acestea se mai adaugă şi principalul lor atribut de puiuţi de securişti. Atunci când vedem USR vedem că vechea Securitate nu a dispărut, ci ea doar s-a transformat şi a renăscut prin alianţa dintre puiuţii de securişti de la USR cu nepoţii de securişti de la PLUS. USR/PLUS este divizia politică a SRI şi are un singur obiectiv: conducerea României cu ajutorul cătuşelor. Puiuţii de securişti de la USR şi nepoţii de securişti de la PLUS oferă doar un spectacol jalnic al apărării democraţiei, când democraţia trebuie apărată de astfel de marionete. Cam asta e faţa reală a USR. Acestea sunt doar o parte dintre caracteristicile acestui partid experiment. Dar exemplele pot continua", conform mesajului publicat pe Facebook.

Reacţia lui Cucşa vine în contextul în care Dan Barna a afirmat, sâmbătă, că sunt false acuzaţiile potrivit cărora USR i-ar proteja pe cei care, copii fiind, au semnat un acord cu Securitatea şi au colaborat ca adulţi, precizând că Protocolul Alianţei USR-PLUS impune o excludere totală a colaboratorilor de orice natură.

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a scris, vineri, pe Facebook, că protocolul încheiat între USR şi PLUS privind prezidenţiabilele, prin care candidatul alianţei trebuie să nu fi încheiat angajamente cu securitatea, cu excepţia perioadei când acesta era minor, are ca scop protejarea unei anumite persoane.