Florin Cîţu s-a adresat partidelor de opoziţie şi UDMR în ceea ce priveşte intenţia de a da jos Guvernul Dăncilă:

Partidele din opoziţie şi UDMR trebuie să decidă URGENT.

Trântim guvernul şi ne asumăm salvarea României sau găsim tot felul de scuze şi comentăm de pe margine în timp ce PSD+ALDE şi UDMR distrug România până în 2020.

Este atât de simplu.

Eu merg pe varianta, trântim guvernul şi salvăm România. Am văzut ce pot să facă PSD+ALDE şi UDMR. Am văzut cum au asasinat ecnommia prin taxe, accize, intervenţii directe, suprareglementari, deturnări de fonduri etc. Înca doi ani la fel şi FALIMENT scrie pe noi.

Senatorul atrage atenţia cu privire la riscurile existente în condiţiile în care actuala coaliţie PSD-ALDE va rămâne la guvernare până la alegerile parlamentare de anul viitor:

Dacă aşteptăm până după alegerile din 2020 există riscul ca economia României sa fie de facto în afara UE, controlată de ruşi si chinezi iar sectorul privat să dispară in totalitate.

Eu nu vreau să-mi asum acest risc. Am intrat în politică în noiembrie 2016 pentru a schimba lucrurile şi a readuce în prim plan sectorul privat, antreprenorii, oamenii care işi asumă riscuri pentru noi toţi.

Românii s-au săturat de scuze şi vor oameni de stat care să-şi asume provocarea de a conduce România în condiţii dificile.

Românii s-au săturat de PSD şi ALDE.

Mingea este în terenul partidelor politice acum”, a scris senatorul pe Facebook.