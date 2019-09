Întrebat dacă mai vrea să fie ministrul Educaţiei, Şerban Valeca a răspuns că nu mai doreşte această funcţie.

„Nu. Pentru că am avut o sarcină de partid. Nici atunci nu am solicitat. CEx-ul a decis şi am acceptat sarcina", a afirmat Şerban Valeca, miercuri, înaintea şedintei CEx al PSD.

Pe 26 august, Viorica Dăncilă a transmis la Palatul Cotroceni propunerile de miniştri, decise în CEx al PSD. Dana Gîrbovan a fost propusă la Ministerul Justiţiei, Mihai Fifor la conducerea MAI, senatorul Şerban Valeca la portofoliul Educaţie, Ana Birchall vicepremier pentru parteneriate, iar Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice, a anunţat preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă.

Pe 28 august, preşedintele Iohannis a refuzat remanierea propusă de şeful Executivului.