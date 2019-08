„Dragă Viorica, dragă prieteni sunt fericit sincer să fiu din nou aici, la un eveniment atât de important la Bucureşti, cu dvs. Trebuie să vă mărturisesc că sunt un adevărat veteran al evenimentelor din democraţia social românească. Am fost alături de voi în momente dificile, dar mereu am avut încredere că sunteţi un partid puternic, cu rădăcini adânci şi că sunteţi capabili să depăşiţi orice provocări şi să mergeţi înainte. Permiteţi-mi să exprim adminsitraţia mea personală şi a familie social-democrat euroepene pentru Viorica Dăncilă, liderul PSD şi premierul României. Viorica şi-a asumat conducerea partidului într-un moment dificil şi a demonstrat că are curajul şi capacitatea de a îi unii pe membrii partidului. Nu e un secret faptul că au exitat probleme şi dificultăţi între dialogul PSD şi PES. Dar în luna iunie a refăcut dialogul cu PES şi efoturile aparţin Vioricăi Dăncilă. PES a recunoscut statutul de membru plin al PES. Am făcut această pentru că avem încredere în angajamentul dumneai, în activitarea sa ca lider şi premier”, a declarat Serghei Stanişev, la Congresul PSD de sâmbătă.

Preşedintele PES a susţinut că nciiun partid nu va putea shcimba lumea de unul singur.

„Sunt aici pentru a închide un capitol, care nu a fost uşor, şi pentru a deschide o nouă pagină şi pentru a exprima sprijinul nostru ca şi candidat la prezidenţiale. Dragi prieteni, aceste alegeri care urmează sunt importante pentru voi, pentru viitorul partidului şi al României, dar de asemenea pentru viitorul social-democraţiei. Fie şi cel mai puternic partid el nu poate acţiona singur pentru a schimba lumea. O putem face doar împreună ca o familie puternică social-demorată, pentrucă vrem să schimbăm nu doar România, ci şi Europa, din Italia, Spania sau Grecia, să livrăm rezultate concrete pentru oameni”, se mai arată în discrusul liderului PES.

El laudă PSD pentru că a mărit salariile şi pensiile românilor.

„Aţi crescut salariile medicilor, profesorilor, aţi crescut pensiile părinţilor şi bunicilor noştri şi ştiu că va urma o nouă rundă de creşteri în luna septembrie. Aveţi argumente puternice să oferiţi românilor pentru a le spune – vă rog, votaţi-ne. Vă vom sprijini mai mult. Aţi realizat toate aceste lucruri într-un mediu politic dificil, pentru că ştiu că situaţia politică din România e dificilă, tensionată, marcată de agresivitate. Opoziţia e agresivă şi v-aţi luptat cu multe obstacole ale instituţiilor.Vă urez succes în campanie, multă încredere, toată energia necesară şi victorie pentru Viorica Dăncilă”, a adăugat Serghei Stanişev.

Congresul PSD pentru lansarea Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale a început. Liderul PSD a intrat în sala Parlamentului pe melodia „Eye of the tiger”, din filmul Rocky 3, cântată de Survivor.