„Potrivit datelor pe care le avem în urma numărătorii paralele, nu am reuşit să intrăm în turul 2. Am sperat până în ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi”, şi-a recunoscut Dan Barna înfrângerea, duminică noaptea, pe pagina sa de Facebook.

În doar câteva ore, postarea a înregistrat aproape 2.000 de comentarii, unele de felicitare, dar şi multe critice la adresa liderului USR.

„Păcat de speranţele nostre puse într un partid nou. În nici 6 luni aţi reuşit prin atitudinea îndărătnică şi încăpăţânată să pierdeţi ceea ce am crezut în mai, şi anume ca sunteţi în ascensiune şi asta ne poate salva de cei 30 de ani de speranţă că va fi mai bine. Ne-aţi pus din nou în situaţia de a-l alege pe Iohannis în turul 2. (...) Păcat, dle Barna”, a scris un internaut.

Un alt simpatizant USR susţine că ”o analiză de strategie s-ar impune”.

„Atacul la PNL, neimplicarea la guvernare, cred că au costat în voturi. Madam broşă are voturile de la europarlamentare, Klaus a crescut, iar USR+ a luat în Sibiu sub madam broşă”, continuă el.

O altă persoană l-a criticat pe Barna pentru faptul că nu a acceptat să intre la guvernare alături de PNL: „Păi poate vă băgaţi la guvernare data viitoare şi nu mai faceţi pe fetele mari? Sau nu învăţăm nimic de aici?”

„Aţi pierdut pe mâna voastră, n-ai fost destul de convingător şi în momentele cheie n-ai avut simţul răspunderii, astea se plătesc!”, „Sper că veţi renunţa la aroganţa cu care v-aţi etalat după europarlamentare, la negocierile cu guvernul Orban şi veţi pune umărul la treabă, alături de PNL. Nu sunt votant PNL, am votat cu dvs şi chiar mă voi inscrie în partidul Plus, dar aţi dezamăgit”, „Ne-aţi cam plictisit cu discursul”, „Noi suntem noi şi ceilalţi sunt vechi”...„Veţi pierde în continuare alegeri pt că : 1 carisma zero , 2 neasumarea noii guvernari , 3 poziţionarea la referedumul pro familie”, şi „... nu am reuşit să intru..., nu am suficiente voturi... era mai corect spus. Aici s-a votat omul, nu partidul sau alianţa”, sunt opiniile altor simpatizanţi care reproşază strategia de campanie a candidatului Dan Barna la alegerile prezidenţiale.

De asemenea, un alt intarnaut a cerut demisii: „Parcă ar fi necesare şi nişte demisii”.