„Făcându-ne speranţe mai mari a fost cumva o dezamăgire pe care am experimentat-o şi eu şi colegii mei. Din perspectiva aceasta, decizia pe care eu am luat-o este aceea de a face o consultare. Vom avea începând de mâine( vineri -n.r.) 5 zile în care membrii vor putea să voteze o întrebare foarte simplă, dacă consideră sau nu să-mi dau demisia. Dacă ei consideră că e necesară o schimbare, voi face acest lucru fără nicio problemă, nu mă agăţ de funcţii sau ceva, însă nu mi-am dat eu demisia de onoare pentru că urmează o perioadă importantă, locale, apoi alegerile naţionale”, a declarat Dan Barna la Realitatea Plus.

Decizia de realizare a unui vot online pe parcursul a cinci zile a fost luată în Biroul Naţional al USR de miercuri, la iniţiativa lui Dan Barna.

Barna a avut o videoconferinţă, luni seară, cu liderii organizaţiilor USR.

Mai mulţi colegi din partid au cerut demisia liderului formaţiunii, Dan Barna, printre aceştia numărându-se şi Cosette Chichirău şi Tudor Benga.

Deputatul USR Tudor Benga a afirmat că a cerut, la videoconferinţa de luni seara, demisiile lui Dan Barna, Cătălin Drulă şi Ionuţ Moşteanu. El a precizat că i se pare „o scamatorie politică” cererea votului de încredere anunţată de preşedintele USR.

La discuţiile de la videoconferinţa de luni seara au fost reproşuri şi la adresa vicepreşedintelui USR Ionuţ Moşteanu şi a şefului de campanie Cătălin Drulă, pentru strategia folosită la prezidenţiale şi a felului în care a fost făcută comunicarea, au explicat surse din partid, pentru Mediafax.