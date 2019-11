„A intrat dihonia în ei! E isterie generalā! Se ceartā Ponta cu Tudose şi se acuzā reciproc de trādare. Se ceartā useriştii între ei cā au cedat mult prea uşor. Se ceartā Tāriceanu cu cei care-l contestā în ALDE. Se ceartā pmp-iştii cu şeful lor Tomac cā sunt stupizi şi nu au primit nimic. Aşa ia naştere guvernul personal dorit de Klaus”, a scris pe Facebook Codrin Ştefănescu.

Victor Ponta, liderul ProRomânia, l-a acuzat, luni, pe fostul premier Mihai Tudose de trădare, afirmând că acesta a este ”negociatorul” cu PNL.

„Dacă vă puneaţi întrebarea cine este «negociatorul» cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în Weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European - şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge , doar candidează să ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista ProRomania! E bine că măcar separăm apele / dar este greşeală mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticalosiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători”, a scris pe Facebook Victor Ponta.

Parlamentarii se întrunesc, luni, de la ora 14:00, în şedinţă comună de plen, pentru a vota învestirea Guvernului Orban. Pentru a putea fi învestit sunt necesare cel puţin 233 de voturi, pe care premierul desemnat susţine că le are.