"Iohannis: La final, o deschidere spre sală, spre tineri...

Student: De ce nu aţi ales să invitaţi jurnalişti care să vă pună întrebări incomode?

Iohannis: Puneţi-mi o întrebare incomodă

Student: Aceasta a fost!

Iohannis:. Cred că au fost întrebări de mare calitate şi substanţă şi de aceea m-am arătat mulţumit".

Alţi studenţi au vrut să afle despre reforma în Educaţie.

"Student: Cum vedeţi viitorul studenţilor în România, viitorul lor academic?

Iohannis La prima parte, merită să rămâneţi în ţară, dar sunt perfect de acord că e binevenit un stagiu în afară, oricum ar fi definit şi construit acesta, cred că veţi avea posibilităţi noi de merge în altă parte şi a studia undeva. Eu nu sunt întâmplător în România. La mine e o decizie conştientă şi îmi pare bine că am rămas. Asta le-am spus şi elevilor mei. Am fost 15 ani dascăl şi întotdeauna le-am spus mergeţi şi studiaţi în altă parte, dar reveniţi acasă. E important să ajungem în România în punctul ân care tinerii care termină studiile să îşi dorească să vină înapoi. Asta e cazul unui tânăr să acceadă pe scara ierahică când e merituos. Pe scurt, să reinstaurăm în România ceea ce se numeşte meritocraţie şi asta vreau să facă prin România educată. Să îl facem pe un tânăr să spună am studiat, pe aici, pe acolo, dar este bine în ţara mea, cred că am şanse.

Student: Care ar fi soluţia ca să îmbunătăţim domeniul educaţiei?

Iohannis Nu există o soluţie simplă pe care s-o implementăm de mâine, dar există chestiuni punctuale. Am avut o discuţie cu doamna ministru Anisie şi am început să lucrăm pe chestiuni care sigur nu vor schimba sistemul, dar vor îmbunătăţi lucrurile. Nu sunt adeptul micilor reforme şi veşnicelor modificări. Cum am spus Legea a fost aprobată şi de atunci s-au făcut 64 de modificări care au deturnat sensul întregii legi. Dar abordarea de veşnică umblare şi înşurubare la lege nu este una bună".

'Student: Dacă consideraţi că e important pentru un peşedinte să cunoască mai multe limbi străine.

Iohannis: Pe mine m-a ajutat. Dar este important. Să ştiţi că în Consiliul European nu toată lumea vorbeşte limbi străine, ca să nu umblăm cu un mit care nu stă în picioare. Dar e anevoios să vorbeşti cu un coleg prin intermediul traducătorului, se pierde mult din substanţă.

Student: Vă consideraţi un preşedinte de tranziţie?

Iohannis Nu. Mă consider un preşedinte de construcţie.

Student: Aţi continua în politică, într-un partid, dacă nu aţi mai fi preşedinte?

Iohannis. Da."