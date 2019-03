„Toţi parlamentarrii noştri vor merge la Bruxelles cu un gând precis, anume să apere şi să susţină interesele României şi ale românilor. Să facem în aşa fel încât România să fie o ţară respectată, iar românii care lucrează în Europa să fie trataţi pe picior de egalitate, nu aşa cum am văzut că se întâmplă din păcate în unele ţări. Sunt foarte dezamagit când văd din păcate foarte mulţi politicieni români al căror discurs este axat în principal pe defăimarea, denigrarea României, începând de la preşedinte şi coborând la nivelul Parlamentului foarte mulţi practică acest discurs în Parlamentul European şi în ţară. Am avut în această săptămână satisfacţia ca în cursul în cursul evenimentelor pe care le-am avut la Bucureşti, la diferitele manifestări organizate în cadrul preşedinţiei rotative a Consiliului UE în dimensiunea parlamentară să primesc aprecieri pentru performanţa foarte bună pe care o arată România în exercitarea preşedinţiei rotative”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Bacău.

Liderul ALDE a afirmat că el a fost felicitat pentru prestaţia României la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

„Am fost joi la Bruxelles la întâlnirea liderilor ALDE, unde au fost prim-miniştri, comisari-europeni, preşedinţi de partide şi acelaşi lucru au fost câţiva dintre colegi care au venit în special să mă felicie pentru modul în care România e prezintă. Aprecierile lor pentru mine înseamnă foarte mult şi înseamnă că în pofida criticilor făcute de preşedinte şi de alţii, iată că lucrurile nu stau aşa. Cred că ar trebui să avem încredere în noi şi în România”, a conchis Tăriceanu.

Tăriceanu: Ăştia de la USR sunt urmaşii securiştilor de pe vremea lui Ceauşescu, reîncarnaţi

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă, că liderii USR sunt „urmaşii securiştilor de pe vremea lui Ceauşescu, reîncarnaţi” şi despre Dacian Cioloş că vrea ”să facă politică cu nişte neterminaţi care nu au o carte de vizită profesională”.

„În privinţa USR am să spun ceva - am văzut o postare a dlui Cioloş acum o zi-două. Vorbea de onestitate, de responsabilitate, de nu ştiu mai ce în ceea ce priveşte oferta politică a dânşilor... Dar de legăturile cu Securitatea nu ne spune nimic?! Pentru că mie Uniunea Salvaţi România nu-mi spune decât un singur lucru - că ăştia sunt urmaşii securiştilor de pe vremea lui Ceauşescu, reîncarnaţi. Sunt traşi din spate de diferite sfori de cei care au făcut parte înainte de vechile structuri de securitate şi evident că nu pot să am încredere şi cred că mulţi români îşi dau seama de acest lucru”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a vorbit şi despre „trăznăile politice pe care le debitează” cei din jurul lui Dacian Cioloş.

„Membrii mai vechi sau mai noi ai formaţiunii, începând cu doamna Prună, ministru al Justiţiei, care spunea că drepturile şi libertăţile ale românilor sunt un moft, cu fătuca aia care a fost o perioadă ministru al Finanţelor, care spunea că românii trebuie să muncească pe doi lei, cu fătuca asta care mai de curând, acum o săptămână, vorbea despre proprietate, spunând că nu avem nevoie de proprietate. Văd că ăştia nu scapă o săptămână să nu vină cu câte-o prostie de asta imensă şi lumea se mire. Dar eu vă spun ceva - nu are lumea de ce să se mire. Dacă vrei să faci politică cu nişte neterminaţi care nu au o carte de vizită profesională, care nu au pic de experienţă politică, nu au sensibilitatea factorului de responsabilitate socială, în momentul în care intri în politică o să vedem în continuare acelaşi gen de poziţionări şi de declaraţii, care-i descalifică”, a adăugat liderul ALDE.

LIderul ALDE, despre coaliţie: La nivel central colaborăm bine, la nivel local pot să apară sincope

Tăriceanu, a declarat, că la nivel central coaliţia colaborează foarte bine, însă la nivel local e posibil să apară anumite sincope. El a afirmat însă că alianţa PSD-ALDE o să meargă în continuare, în ciuda criticilor venite din afara acesteia.

„Sigur, relaţia politică este una bună la nivel central, chiar foarte bună. Colaborăm foarte bine. Se poate întâmplă că la nivel local să apăra anumite sincope, au apărut şi în trecut, poate o să apăra şi în viitor, chiar dacă nu le doresc, dar ştim cum să le gestionăm. De doi ani de zile mulţi au încercat să cânte prohodul coaliţiei şi nu au reuşit. Modul cum am funcţionat până acum dovedeşte că ştim, avem experienţă politică necesară pentru a gestiona în mod optim relaţia şi în continuare. Coaliţia şi aliantă o să meargă în continuare. Avem un interes comun, că România să fie guvernată şi să fie stabilitate politică. Avem această responsabilitate care ştim că stă pe umerii noştri”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Bacău.

El a afirmat că i-a sfătuit pe colegii de la conducerile locale să rezolve problema între ei.

„Sunt la curent cu situaţia de la Buzău, o consider nefericită. I-am sfătuit pe colegii mei să încerce să rezolve între ei, la nivel local, aceste probleme pentru că conducerile centrale dacă s-ar ocupă de asemenea lucruri, nu ne-am mai ocupă de lucrurile mai importante”, a conchis Tăriceanu.