„Astăzi (miercuri - n.r.) dacă acest zvon se va confirma, dacă va apărea un anunţ cu privire la numirea unor persoane în calitate în ghilimele de membri ALDE o voi notifica public pe doamna Dăncilă printr-o scrisoare deschisă că a încălcat prevederile constituţionale şi faptul că nu respectă decizia pe care noi am luat-o de a ieşi de la guvernare. Îl voi înştiinţa şi pe preşedinte să nu semneze decretele de numire, având în vedere că noi am luat decizia de a ieşi de la guvernare şi ar încălca prevederile constituţionale ale articolului 85”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri, la Parlament.

Liderul ALDE a adăugat că tentativ PSD de a racola oameni din partidul pe care îl conduce şi de a le da funcţii în Guvern denotă felul în care premierul alege să nu respecte regulile democratice.

„Încercarea PSD denotă stilul pe care îl înţelege doamna Dăncilă să îl practice şi care este unul care nu intră în nici un fel de normă democratică a regulilor democratice pentru că în fond dacă e să ne gândim simplu de tot şi miniştrii care fac parte în Guvern şi reprezentarea în Parlament este ca urmare a votului cetăţenilor, ea nu poate să sară peste aceste lucruri şi să încerce să facă aşa un fel de echipă încropită în care ea crede că este reprezentat un partid, care a decis să iasă de la guvernarea numai pentru a încerca să evite votul în Parlament cum ar trebui dat în cazul în care se schimbă compoziţia politică a Guvernului”, a explicat Tăriceanu.

El a mai spus că şeful Executivului nu poate continua cu astfel de artificii, pentru că prevederile constituţionale sunt foarte clare.

„Doamna Dăncilă nu poate să funcţioneze în continuare cu aceste artificii, în cazul articolului 85 din Constituţie vorbeşte foarte clar despre acest lucru. Preşedintele poate să numească miniştri, numai în condiţiile în care la o schimbare a structurii politice există un vot de încredere prealabil în Parlament. Doamna Dăncilă încearcă din răsputeri tot felul de formule care sunt de lumea a treia, de ţară de lumea a treia ca să evite acest vot în Parlament”, a conchis preşedintele ALDE.

Reacţia vine în contextul în care lideri ai PSD au purtat negocieri cu trei membri ai ALDE, Marian Cucşa, Ştefan-Alexandru Băişanu şi Ionuţ Sibinescu pentru a intra în Guvern şi a prelua portofoliile rămase vacante după demisia celor trei miniştri ai ALDE, au declarat surse politice, pentru Mediafax.

Tăriceanu: Cei care merg în Guvern, o fac ca persoană individuală, nu ca membri ALDE

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, referitor la posibilele negocieri ale unor colegi de partid pentru a intra în Guvern, că aceştia fac acest lucru „ca persoană individuală” şi nu în calitate de membri ai ALDE.

„Haideţi să vă spun ceva, am auzit aceste lucruri, nu am o confirmare oficială, nu pot să vă spun decât o chestiune de principiu că cei care vor face sau doresc să facă parte dintr-un Guvern fac acest lucru ca urmare a hotărârii partidului din care fac parte, deci este acolo problemă de reprezentare a partidului. O astfel de hotărâre nu a fost luată, din contră noi am luat hotărârea de a ieşi de la guvernarea cu 81 de voturi pentru şi două abţineri dintre care un singur parlamentar a votat, s-a abţinut”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri la Parlament, întrebat despre faptul că Viorica Dăncilă încearcă să coopteze în Guvern oameni din ALDE în funcţii de miniştri.

Preşedintele ALDE a adăufat că „cei care încearcă acest demers îl fac ca persoană individuală, nu îl fac în calitate de membri ALDE, asta trebuie să ştie şi doamna Dăncilă şi ei, dacă acest lucru este adevărat, acum nu ştiu dacă aceste informaţii au o bază reală sau nu, dar eu v-am explicat o chestiune de principiu”.