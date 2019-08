12:36 Urmările Alianţei ALDE- Pro Romania: Alianţa va fi acceptată de PSD sau ALDE intră în Opoziţie

Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, că intrarea într-o alianţă a ALDE cu Pro Romania va duce la două variante: PSD să accepte şi Pro Romania la guvernarea sau, în caz contrar, nu este exclus ca ALDE să intre în Opoziţie.

Potrivit surselor politice citate, construcţia are două variante, prima fiind aceea ca PSD să accepte noua alianţă şi să guverneze alături de ALDE şi partidul lui Victor Ponta.

Este nevoie de o restartare a guvernării şi un nou program de asumare a responsabilităţii, au spus sursele politice citate, menţionând că acum mingea este terenul PSD.

În cazul în care social democraţii vor respinge varianta, atunci ALDE nu exclude ieşirea de la guvernare şi intrarea în Opoziţie.

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, miercuri, că ALDE va avea o alianţă politică cu Pro România, partidul condus de Victor Ponta. El a afirmat că alianţa va fi a treia forţă parlamentară, după PSD şi PNL.

Ulterior, Victor Ponta a scris pe Facebook: "Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” ! Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes! Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!".

Ştirea iniţială. „Discuţii fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianţe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forţă politică parlamentară , după PSD şi PNL”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.

Liderul ALDE a adăugat că în perioada următoare „cele două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare”.