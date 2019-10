„În ceea ce priveşte PNL-ul, noi lucrăm acum la un set de, hai să le spunem, condiţii legate de votul pentru un viitor guvern, că urmare a desemnării pe care preşedintele trebuie să o facă la nivel de prim-ministru, candidat de prim-ministru”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, în Parlament.



Liderul ALDE a afirmat că preferă o formulă politică în locul celei tehnocrate.



PNL-ul, care este iniţiatorul moţiunii, deci PNL-ul să fie cel care dă primul-ministru şi alcătuieşte Guvernul, nu ştiu cum va dori să procedeze, dacă vrea să facă un guvern mono-color sau un guvern de coaliţie mai largă, pentru că cei de la USR în trecut şi-au manifestat opoziţia faţă de intrarea într-un guvern, dar recent, săptămâna trecută am văzut că şi-au schimbat poziţia şi atitudinea. Sau cealaltă formulă este o formulă de guvern tehnocrat, care să guverneze România până la alegerile planificate din 2020, mă refer la alegerile legislative. Întotdeauna am să prefer o formulă politică unei formule tehnocrate, pentru că formulă tehnocrată nu poate să dea garanţia că acele măsuri necesare de reforma care trebuie făcute în perioada următoare şi probabil o serie de măsuri cu impact politic şi social, în aşa fel încât să se realizeze un buget echilibrat, nu vor putea să fie luate de un guvern tehnocrat, care în general nu-şi asumă răspunderea pentru nimic, de aceea eu prefer o formulă politică”, a subliniat Tăriceanu.



Totodată, fostul preşedinte al Senatului a susţinut că nu are îndoieli legate de propunerea făcută de Victor Ponta pentru un Guvern PSD-ALDE-Pro România, fătă Viorica Dăncilă.



„Ştiu, ştiu de această propunere făcută domnul Ponta, am serioase îndoieli, ca să nu spun că sunt categoric în dubiu că preşedintele va mai desemna pentru a patra oară un premier din partea PSD-ului, deci această formulă nu mi se pare una fezabilă”, a conchis Tăriceanu.