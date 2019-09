„În discuţia pe care am avut-o cu colegii mei am dezbătut şi acest lucru şi ne vom strădui ca cel târziu luni sesizarea privitoare la alegerea neregulamentară a preşedintelui Senatului în persoana lui Meleşcanu să fie depusă la Curte. Va trebui luni pentru că va trebui să strângem semnături de la alţi parlamentari care împărtăşesc acest punct de vedere, că alegerea a fost neregulamentară. Unii dintre colegii din opoziţie, pot să vă spun că au venit şi ne-au spus, după ce am făcut declaraţia la pupitrul Senatului, că vor să vină să semneze”, a declarat, miercuri, Călin Popescu Tăricenu, în Parlament.

Teodor Meleşcanu nu a participat la lucrările plenului de miercuri, la o zi după ce a fost ales la şefia Senatului.

Meleşcanu, propus de PSD, a fost ales, în plenul de marţi, preşedinte al Senatului, obţinând de abia în al doilea tur numărul necesar de voturi.

Liderul grupului senatorilor ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat ulterior că intenţionează să sesizeze CCR pe acest subiect, deoarece alegerea lui Meleşcanu a fost făcută cu încălcarea Regulamentului Senatului care spune că un grup politic nu poate propune pentru funcţie doi senatori din acelaşi partid.

Anterior alegerii acestuia la şefia Senatului, ALDE a decis că persoanele care acceptă funcţii, fără acordul formaţiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleşcanu.