„Domnul Băişanu mai e membru ALDE până luni, când va avea loc şedinţa Delegaţiei Permanente. Preocuparea mea nu e de dl Băişanu ca persoană. E vorba de orice membru ALDE care încalcă prevederile statului”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o intervenţie telefonică miercuri seara la TVR 1.

Alexandru Băişanu, invitat în platoul TVR 1, a intervenit în discuţie şi a afirmat că nu a plecat din ALDE, precizând că îl respectă pe Călin Popescu Tăriceanu care îi este preşedinte.

„Nu am plecat. Nu e plecat nimeni. Altcineva are senzaţia că am plecat. Eu am un preşedinte pe care îl respect, pe domnul Tăriceanu”, a spus Alexandru Băişanu.

În replică, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că „acest dialog nu îl putem face prin intermediul televiziunii”, ci în forurile statutare ale ALDE.

Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniştri vacante, respectiv Graţiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei şi Ştefan-Alexandru Băişanu, ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. Potrivit unor surse oficiale, propunerile şefului Executivului au ajuns, miercuri seară, la Cotroceni.

Şi Teodor Meleşcanu a fost ales, marţi, în funcţia de preşedinte al Senatului. Fostul ministru de Externe a fost propus pentru poziţie de PSD.

ALDE a decis, marţea trecută, excluderea oricărui membru care acceptă desemnarea din partea unui alt partid fără a avea acordul forurilor statutare.