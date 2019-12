„Probabil cea mai importantă decizie pe care am luat-o anul acesta împreună cu formaţiunea pe care o conduc a fost ieşirea de la guvernare. Ieşire de la guvernare care pe doamna Dăncilă a surprins-o pentru că mergea pe o logică rudimentară de genul «câinele nu pleacă de la măcelărie». Anul acesta, în repetate rânduri, începând de la construcţia bugetului la începutul anului şi ulterior am avertizat-o că mergem într-o direcţie proastă. Că suntem într-o stare de permanentă defensivă, că nu există un set de politici publice care să se adreseze agendei cetăţeanului. Toate aceste avertismente nu au fost luate în seamă”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-un interviu la Antena 3.

Liderul ALDE a adăugat că, la rândul său, a fost surprins de decizia Vioricăi Dăncilă de a distruge ulterior formaţiunea pe care o conduce.

„În final am hotărât să ieşim de la guvernare. Ceea ce s-a întâmplat ulterior pe mine m-a surprins foarte mult pentru că decizie doamnei Dăncilă şi a conducerii PSD a fost de a distruge pur şi simplu ALDE. Prin încercarea de racolare forţată a unor membri ai partidului. Propunerea pe care au făcut-o de a îi copta în guvern, aşa încât să se dea aparenţa continuării funcţionării coaliţiei. Cu gesturi politice de genul acesta eu nu am fost obişnuit şi nici nu o să mă obişnuiesc vreodată cu gândul. Reacţia noastră a fost una de legitimă apărare. De aceea guvernul în final, la moţiunea de cenzură a căzut. Ulterior am avut instalarea unei nou Guvern”, a explicat Tăriceanu.

Tăriceanu: Nu ezităm să criticăm Guvernul când greşeşte. Asumarea repetată a răspunderii, nesănătoasă

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că ALDE nu va ezita să critice Guvernul Orban atunci când greşeşte, iar partidul are o poziţie raţională, una loială cetăţeanului. Asumarea repetată a răspunderii de către Executiv este nesănătoasă, mai consideră liderul formaţiunii.

„Vreau să fac câteva precizări. Prima este că putem să avem o serie de poziţii şi atitudini pe care le exprimăm în termeni civilizaţi, dar nu înseamnă că ele sunt mai puţin serioase decât dacă am folosi epitete şi calificative care sunt utilizate de multe ori pe centura politicii. Nu sunt mulţumit de ceea ce face Guvernul Orban în legătură cu asumarea răspunderii pe buget. În rest, avem nişte oameni specialişti care au fost cooptaţi la nivelul doi şi trei dar acest lucru nu înseamnă că facem parte din coaliţia de guvernare. ALDE se situează pe o poziţie raţională care este aceea a unei opoziţii loiale, dar loiale cetăţeanului. Adică nu vom ezita, aşa cum am şi făcut, să criticăm guvernul atunci când greşeşte. Cred că evitarea dezbaterii legii bugetului în Parlament este o mare greşeală. E un precedent periculos care se instalează, un precedent periculos pentru democraţie, pentru sănătatea dezbaterii, pentru respectul faţă de instituţia fundamentală a democraţiei care este Parlamentul”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat într-un interviu acordat Antena 3, dacă e mulţumit de activitatea Cabinetului Orban.

Preşedintele ALDE a mai spus că reducerea TVA de la 19 la 16% sau dublarea alocaţiilor pentru copii sunt „populisme ieftine”. El a amintit despre ideea majorării cu 50% a salariilor pentru profesori, măsură căreia s-a opus şi care ulterior nu a mai fost luată de următoarea guvernare, când a devenit Emil Boc premier.

„Nu vorbesc de ineditul situaţiei în cei 30 de ani, pentru că nu ineditul este elementul esenţial, ci faptul de a evita o dezbatere, sigur dificilă, recunosc, în legătură cu bugetul pentru că există spre acest final de an şi mandat tendinţe populiste, cum aş şi văzut de altfel. Diminuarea TVA la 16%, dublarea alocaţiilor. Acestea fac parte dintr-o gamă de populisme ieftine pe care România le-a mai exersat. Eu când eram premier m-am lovit de binecunoscuta solicitare care s-a transformat în lege – de majorare cu 50% a salariilor pentru profesori. M-am opus atunci. Am avut foarte mult de pierdut. Şi ce s-a întâmplat ulterior? Nu numai că salariile nu au fost majorate de Guvernul Boc, dar Guvernul Boc, din cauza constrângerilor pe care le avea, a trebuit să taie din salarii şi din pensii. Ca să vedem până unde merge populismul”, a explicat Tăriceanu.

Acesta a mai precizat că nu vede de ce ar forţa Ludovic Orban o moţiune de cenzură care să ducă la organizarea alegerilor anticipate. Tăriceanu şi-a exprimat speranţa că Executivul nu îşi va mai asuma răspunderea pe alte măsuri legislative.

„Eu am văzut aceste speculaţii şi atâta vreme cât guvernul poate să funcţioneze şi nu e ameninţat, până acum, de nicio moţiune de cenzură nu văd de ce premierul ar forţa soluţia alegerilor anticipate. Sigur că această modalitate repetată a asumării răspunderii nu este una sănătoasă, pentru că ce spuneam, măcar ordonanţele de urgenţă vin în Parlament şi se dezbat. Ele sunt amendate, ş.a.m.d. Parlamentul nu e scos din circuit, cum e cazul asumării răspunderii. Eu sper ca premierul acum, odată încheiată această etapă a asumării bugetului, să nu mai recurgă la această soluţie, pentru că există riscul ca aceste demersuri repetate de asumare a răspunderii să se oprească la un moment dat sau să fie oprită cu o moţiune de cenzură. Chiar dacă există riscuri pentru căderea Guvernului”, a completat liderul ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a adăugat că este rezervat cu privire la o moţiune de cenzură, deoarece ar duce din nou la o criză politică, iar România nu mai are nevoie de acest lucru.

„Eu sunt foarte rezervat în a pleda pentru o moţiune de cenzură şi am să vă spun de ce. Pentru că poate am experienţa de om politic şi îmi dau seama că o cădere a Guvernului este o criză politică şi România nu are nevoie de crize politice repetate, mai ales că am avut una destul de recentă, la începutul acestei toamne. Însă nici Guvernul nu trebuie să întindă coarda”, a concluzionat Tăriceanu.