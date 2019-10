„Nu am discutat în mod special de păstrare, că nu am discutat de desfiinţare. Nu s-a pus problema. În legătură cu desfiinţarea am avut noi cei de la ALDE un punct de vedere, nu vom fi de acord. Dacă se încearcă inclusiv o altă manevră cu asumarea răspunderii vă spun că dacă se depune moţiune de cenzură votăm moţiunea de cenzură şi pică orice guvern pe subiectul ăsta. Dacă mergem pe asumarea răspunderii e termen de trei zile în care poţi depune moţiune”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la TVR.

Liderul ALDE a precizat că a stabilit cu PNL că nu se va face nicio modificare prin OUG pentru Secţia de investigare a infracţiunilor în justiţie (SIIJ).

„Am vorbit despre justiţie. Secţia specială. Am convenit un lucru, că Secţia specială, dacă e vorba să se discute despre ea, nu se va face nimic prin ordonanţă de urgenţă. Am prevenit şi despre faptul că există şi alte modalităţi. Cu experienţa pe care o avem ştim că există şi alte modalităţi, o asumare a răspunderii. I-am prevenit despre fiecare aceste lucruri ce vom face. Am convenit în final că, având în vedere că în Parlament este un proiect de lege care vizează Secţia Specială, dacă e să se discute în Parlament, care este calea cea mai corectă, locul cel mai potrivit pentru dezbatere şi adoptarea unor legi care vizează funcţionarea justiţiei. Eu cred că Secţia specială trebuie să rămână. Nu este o invenţie de acum, ea funcţiona în cadrul DNA-ului. În momentul de faţă ea este sub autoritatea CSM, care este garantul independenţei justiţiei. Cu ce este mai puţin valabilă Secţia acum decât cum era înainte? ”, a subliniat Tăriceanu.