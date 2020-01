„În Parlament, nu am măsurat câţi paşi avem între grupurile parlamentare ale unora şi altora. Am aceeaşi disponibilitate de a discuta subiecte politice importante cu oricare dintre partide. Am să discut, în acest sens, şi cu PNL, în egală măsură şi cu PSD şi Pro România”, a spus liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, miercuri, întrebat dacă se află în relaţii mai bune cu PSD şi Pro România sau cu PNL.

El a mai zis că a avut chiar o întâlnire, miercuri dimineaţă, cu liderul Pro România, Victor Ponta.

„Astăzi, am avut o întâlnire de dimineaţă cu Victor Ponta. Nu evit nici o discuţie nici cu Kelemen Hunor...sunt mai ciudăţei ăştia de la USR, dar în fine, cu timpul, o să devină mai înţelepţi, le trec zăpăcelile şi populismul, sper să le treacă, acesta e cel mai mare păcat al politicii, în momentul de faţă”, a completat Tăriceanu.

Chestionat care este relaţia sa cu preşedintele PNL, având în vedere afirmaţiile lui Rareş Bogdan că nu ar fi de acord cu o posibilă revenire a sa în PNL, Călin Popescu Tăriceanu a spus că relaţia sa cu Ludovic Orban „nu este nicidecum influenţată sau guvernată de prostiile pe care le debitează Rareş Bogdan”.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a spus, într-un interviu pentru G4Media, că „în momentul în care intră pe o uşă Călin Popescu Tăriceanu, Rareş Bogdan iese pe cealaltă uşă”.

„Ludovic Orban nu este Tăriceanu, care văd că emite tot felul de pretenţii să se întoarcă în PNL”, a mai zis acesta.