„Nu am văzut că a anunţat că rupe protocolul de colaborare. Eu am văzut declaraţia lui Kelemen Hunor şi am citit-o cu atenţie. Opoziţia spune că un rezultat favorabil în PE ar însemna că le-a sunat ceasul pentru depunerea unei moţiuni de cenzură. Această logică nu o împărtăşesc pentru că alegerile pentru Parlamentul European nu au nicio legătură cu structura internă a Parlamentului. Dacă acesta e un argument pentru a impresiona electoratul să vină la vot e treaba Opoziţiei. Am văzut sondajele cu toţii, PNL nu ar reuşi să obţină un scor foarte bun. Rezultatul lor e până în 25%. Nu se întâmplă ceea ce lasă să creadă poate cei din Opoziţia sau unii analişti. Nu văd această logică”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, vineri, la România TV.

Reacţia liderului ALDE vine după ce UDMR nu va susţine, începând de joi, nicio iniţiativă sau măsură a Guvernului, iar până la soluţionarea situaţiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare între UDMR şi coaliţia PSD-ALDE rămâne fără obiect.

Uniunea a precizat, într-un comunicat de presă că deşi a solicitat Guvernului să rezolve problema, Executivul nu a întreprins măsurile necesare pentru a preveni agravarea situaţiei, cu toate că acest lucru e „datoria autorităţilor şi a coaliţiei PSD-ALDE”.

Pe 11 aprilie, preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat că după alegerile europarlamentare şi referendumul pe justiţie, liberalii vor depune o moţiune de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă.

Foto: Hepta