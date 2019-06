„”Mă număr printre românii stupefiaţi şi emoţionaţi de drama micuţei Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Aramă. Ca părinte ştiu ce înseamnă delicateţea unui suflet de copil, iar adopţiile întotdeauna îmbracă forme dificile pentru micuţii care îşi schimbă peste noapte personajele din preajmă, căminul unde vieţuiesc, oraşul etc. Nu am să mă pronunţ faţă de profunzimile acestui caz, pentru că nu le cunosc şi sunt convins că alţii o vor face – trebuie să o facă! – mai bine decât mine. Plus de asta, văd tot mai mulţi încercând să-şi extragă capital de imagine din drama copilului.”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Preşedintele Senatului a adăugat că România a ajuns „republica procurorilor”, unde nu se poate face nimic fără participarea şi contribuţia „colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi”.

„O singură măruntă observaţie mi-aş permite să fac, de pe margine. Anume că şi eu, şi restul românilor, probabil, am asistat la un spectacol năucitor şi dureros implicând prezenţa unui procuror şi a mascaţilor la un caz de adopţie cu ceva probleme. Cu adevărat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai poate tăgădui asta, o dată ce nimic nu se mai face sub soare fără generoasa participare şi contribuţie a colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi.”, a mai scris preşedintele Senatului.

Călin Popescu Tăriceanu se întreabă dacă ”Oare ne întoarcem în timp la vremurile când şi maternităţile erau supravegheate de procurori? Oare vin vremurile când procurori delegaţi vor asista la cursurile şcolare, în clase, pentru a se asigura că se respectă la virgulă programa şcolară? A ajuns procurorul „omul providenţial” care, împreună cu omniprezenţii mascaţi, salvează patria? Eu nu cred că acesta e viitorul României. Voi ce credeţi dragi compatrioţi?”.

Fetiţa a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce copila a fost înfiată de o familie din America. Momentul în care mascaţii au intrat în casă şi au luat fetiţa a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii şi strigă „mami, nu vreau să plec!". Şi vecinii au fost revoltaţi de această situaţie.

Imediat după ce fetiţa a fost luată din casă a apărut un val de nemulţumiri, oamenii fiind supăraţi de faptul că fetiţa a fost luată împotriva voinţei ei.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului a precizat că persoana de la care a fost preluată fetiţa din Mehedinţi nu mai avea calitatea de asistent maternal, fiindu-i retras atestatul, astfel că fata era reţinută ilegal.