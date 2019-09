„Am programat astăzi (vineri-n.r) o şedinţă oficială la care am invitat toţi membrii Biroului Politic Executiv al ALDE ca să discutăm situaţia creată prin acceptarea funcţiilor care li s-au oferit domnului Meleşcanu şi celorlalţi trei în Guvern. La finalul acestei discuţii libere am considerat că este nevoie şi de o decizie, nu numai de o discuţie. Un partid are dezbateri, dar trebuie să ia şi hotărâri. Având în vedere că eram în cvorum am luat deciziile care se impuneau. Am constatat că în baza prevederilor statutatre, cei care au acceptat această mită politică din partea doamnei Dăncilă nu mai sunt colegi cu noi, au decăzut din calitatea de membri ai ALDE”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Digi24.

Liderul ALDE a afirmat că Teodor Meleşcanu, Graţiela Gvrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Băişanu au fost demişi şi din conducerile filialelor judeţene, conform statutului ALDE, în urma consultării cu juriştii partidului.



„Da, având în vedere că cei patru şi-au pierdut calitatea de membrii ALDE. Singuri au luat această hotărâre, ştiau prevederile statutare şi erau preveniţi. Cei care acceptă o funcţie fără acordul partidului automat pierde calitatea de membru, iar la nivelul filialelor au trebuit alese conduceri interimare. (...) Să ştiţi că înainte de a lua aceste hotărâri ne-am consultat cu juriştii şi am luat prevederile statutare. Este latură politică”, a adăugat Tăriceanu.

El a susţinut că cei patru demişi din partid au ales o variantă dezamăgitoare, de a contribui alături de PSD la destructurarea ALDE.

„Aceşti foşti colegi au ales o variantă care este dezamăgitoare şi imorală pentru toţi membrii ALDE, alegând să îşi negocieze funcţii de conducere şi să contribuie alături de PSD la încercarea de a destructura ALDE. Cei patru au fost persoane care la Delegaţia Permanenţă au votat pentru ieşirea de la guvernare. Au ales însă variantă trădării acceptând să se vândă pentru o funcţie într-un Guvern care mai are câteva zile de trăit”, a mai spus Tăriceanu.

ALDE a anunţat vineri oficial că, în şedinţa de vineri a Biroului Politic Executiv, s-a luat decizia de a-i exclude pe Teodor Meleşcanu, Graţiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu, adică cei care au acceptat funcţii în Senat, respectiv Guvern, din partea PSD.

Teodor Meleşcanu a anunţat deja că va ataca decizia de excludere în instanţă. Anunţuri similare au fost făcute şi de către Ion Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu.