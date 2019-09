„Aşa cum am mai punctat şi cu alte ocazii, e greu de înţeles de ce această secţie era bună când se regăsea la DNA, dar acum, când e independentă, nu mai e bună? Pe cine deranjează cu adevărat această secţie? Cumva pe cei care şi-au făcut un mod de lucru din şantajarea magistraţilor? Doamna Birchall trebuie să ofere urgent explicaţii publice legate de sursa deciziilor sale, pentru că românii au dreptul să ştie dacă mai sunt, încă, o naţiune liberă şi suverană, ori au ajuns să fie guvernaţi de norme impuse din străinătate, peste capul lor”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.

Liderul ALDE a afirmat că dezbaterile din plenul CSM de marţi sunt de o gravitate extremă şi ar trebui pusă sub semnul întrebării însuşi suveranitatea României.

„Un eveniment produs ieri, în şedinţa CSM, ar merita, cred eu, mult mai multă atenţie, pentru că este de o gravitate extremă şi pune sub semnul întrebării însăşi suveranitatea României. Mă refer la faptul că ministrul Justiţiei, Ana Birchall, nu a putut confirma sau infirma primirea unei liste cu sarcini trasate de către reprezentantul unui stat partener, aşa zisa -foaie de parcurs- de care s-a vorbit chiar oficial. Ana Birchall, care se visează, probabil, o Ana Ipătescu a revoluţiei în Justiţie, a primit o întrebare simplă din partea conducerii CSM: -Există o foaie de parcurs agreată de dvs. pe statul de drept din România?- Răspunsurile ei alambicate de fapt au conturat un răspuns pozitiv”, a adăugat Tăriceanu.

El se întreabă dacă „înverşunarea” Anei Birchall pe Secţia specială e naturală sau e inclusă pe respectiva listă.

„Că România are nevoie de experienţa, de consilierea şi de sprijinul unor parteneri externi e deasupra oricărei îndoieli; de aici până la a primi ordin e în formă scrisă, cum a primit dna. Birchall, e cale lungă, totuşi. O cale pe parcursul căreia observăm că s-a abandonat în bună măsură salvarea aparenţelor de egalitate în parteneriate în favoarea ideii de vasalitate făţişă. Şi de aici, alte semne de întrebare: înverşunarea doamnei Birchall împotriva secţiei speciale este ”naturală” sau e inclusă pe respectiva -to do list-?”, a afirmat Tăriceanu.

Preşedintele CSM, Lia Savonea, i-a cerut, marţi, în plenul CSM, ministrului Justiţiei, Ana Birchall, să precizeze dacă a agreat în vreun fel cu procurorul general american sau cu reprezentanţii altui stat asupra unei ”foi de parcurs” cu privire la întărirea statului de drept din România.