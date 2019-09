„ALDE va acţiona ca un partid de Opoziţie, dar aici nu e o joacă, avem o responsabilitate. Putem vota o moţiune de cenzură în condiţiile în care vedem un plan articulat pe care cei din Opoziţie îl prezintă. Nu ştiu dacă colegii mei vor fi de acord. Înlocuim un guvern şi ce punem în loc. -Păi nu ştim-. În felul acesta cred că multe lume îşi va pune întrebarea ce punem în loc”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, pentru DC News.

Liderul ALDE consideră că un nou Guvern ar putea să aducă schimbări majore într-un singur an.

„Odată cu trecerea în Opoziţie sigur că trebuie să te comporţi ca un partid de Opoziţie. Există teroetic şi alte formule. Există guverne minoritare care au o susţinere în Parlament din partea unor partide. Noi nu am convenit aşa ceva. Nu am promis că vom face aşa ceva. O eventuală moţiune de cenzură pe noi ne pune într-o situaţie în care trebuie să analizăm nu numai moţiunea de cenzură, ci două lucruri. Că trântirea unui Guvern nu e o treabă complicată, că se pun voturile şi cade Guvernul. Problema este ce urmează, faza doi. Numirea unui nou Guvern, o anumită configuraţie, cine va conduce guvernul, care va fi programul cu elementele principale. Am auzit zilele trecute pe cineva din USR care a spus -Păi staţi puţin, ce să facem noi într-un an?-. dar nici nu poţi să spui că nu faceţi nimic. Dacă nu faceţi nimic lăsăm Guvernul ăsta. Eu cred că se pot face anumite lucruri ca Romînia să avanseze într-un an”, a adăugat Tăriceanu.

El a susţinut că nu a primit textul moţiunii de cenzură de la PNL.

„Nu am primit niciun proiect până în momentul de faţă. Nu ştiu care este proiectul moţiunii de cenzură, dar aşa cum am spus, sigur că moţiunea de cenzură reprezintă o serie de critici la adresa Guvernului actual, din care noi nu mai facem parte. Aştept însă şi capitolul doi şi concluziile. Ce facem în faza următoare. Ok, guvernul acesta nu e bun, şi-a epuizat resursa. Ce vrea să facă majoritatea care va da votul unui viitor guvern. Aici este o chestiune de responsabilitate, nu numai o ambiţie de partid, că vrea PNL, cu toate că eu nu cred că vrea să ajungă la guvernare. Cred că mimează această dorinţă şi de fapt ceea ce se doreşte este menţinerea pe respiraţie artificială a actualului Guvern prin evitarea depunerii unei moţiuni de cenzură, astfel încât domnul Iohannis să aibă ţinta ideală în campania pentru prezidenţiale”, a subliniat liderul ALDE.

Întrebat dacă ALDE ar intra într-o alianţă la guvernare, Călin Popescu Tăriceanu a răspuns: „În niciun caz în momentul acesta nu se pune problema. Am discutat şi cu colegii mei. Cred că ar fi o opţiune proastă să intrăm într-o altă formă de guvernare”.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că, pentru a trece moţiunea de cenzură în Parlament, poartă discuţii cu toate grupurile parlamentare, inclusiv cu social-democraţi. Orban a spus că momentul depunerii moţiunii este condiţionat de un acord al tuturor semnatarilor pentru o variantă de text.