„Am luat act de faptul că a trecut la PSD. Şi-a pierdut calitatea de preşedinte al ALDE Braşov şi bineînţeles îşi va pierde şi calitatea de membru”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, marţi, la Parlament.

Liderul ALDE a anunţat şi măsurile administrative luate cu privire la conducerea mai multor filiale ale partidului.

„Am luat astăzi (luni - n.r.) o serie de măsuri administrative. Numirile unor birouri politice la judeţele Dolj, Olt, numirea interimară la Botoşani şi evident la Braşov, unde după trecerea domnului Zamfir la PSD. Am putut să constant peste tot unde am fost în aceste zile, am fost la Slatina, la Craiova, pierderile după plecarea dezertorilor sunt absolut nesemnificative. Aştept din partea lor o mobilizare mult mai bună pentru susţinerea lui Mircea Diaconu”, a completat Tăriceanu.

Daniel Zamfir, a anunţat, la începutul săptămânii trecute, că se va afilia grupului PSD, deoarece nu este o soluţie să rămână independent. Motivul deciziei este păstrarea funcţie de preşedinte al Comisia economice, în urma destrămării grupului ALDE la Senat.

De asemenea, deputatul Marian Cuşca a declarat, pentru Mediafax, că va stabili alături de ceilalţi colegi excluşi, dacă se vor îndrepta către un alt partid politic, în cazul în care ALDE va decide excluderea sa.