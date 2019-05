„ Nu am discutat cu cei din PSD. Noi am avut reuniunea pe care o ştiţi. La comisie a fost un vot neconcludent. Din şase voturi nu a existat o majoritate, a existat un vot neutru de trei la trei. Eu am evitat permanent să mă implic în această chestiune”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Comisia Juridică a Senatului a decis miercuri să recomande senatorilor ridicarea imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de DNA că a primit mită, indirect, 800.000 de dolari.

În acest context, Şerban Nicolae, a declarat, miercuri, că nu crede că PSD va vota pentru ridicarea imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu. El a afirmat că decizia aparţine plenului Senatului, iar Comisia juridică nu ar fi trebuit să dea un vot în acest context, ci doar să constate îndeplinirea condiţiile legale.

DNA a solicitat Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu. Procurorii au anunţat că preşedintele Senatului este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.

Potrivit sursei citate, în cauză se derulează anchetă şi faţă de alte persoane pentru complicitate la luare de mită, iar în ceea ce îl priveşte pe demnitar, actualmente senator, efectuarea urmăririi penale pentru infracţiunea de luare de mită este condiţionată de obţinerea unui aviz din partea Senatului.