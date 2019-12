„Vorbind strict politic, i-am explicat primului ministru rezervele mele în legătură cu procedura de adoptare a bugetului prin asumarea răspăunderii. Există riscul precedentului şi nu ştim pe viitor ce se va întâmpla. Acum, de bine, de rău, noi am făcut o discuţie în cre am prezentat diferite propuneri de amendamente, dar nu ştim ce se va putea întâmpla pe viitor, care ar fi riscurile aferente. Nu mai vorbim de faptul că această procedură slăbeşte un element fundamental al democraţiei, anume centralitatea Parlamentului, care are rolul de dezbatere şi adoptare a proiectelor de legi. Sigur că sunt considerente de ordin politic pe care le vpd şi eu, riscul ca în comisii proeictul de buget să fie făcut praf, dar sigur că din acest motiv eu îi recomandasem prim-ministrului să facă o discuţie cu toate partidele”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la Palatul Victoria, după discuţiile purtate cu Ludovic Orban.

Guvernul va analiza, în şedinţa de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotârât să îşi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului, respectiv pe bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi modificările la OUG 114.

Totodată, Plenul Camerei Deputaţilor şi Senatului se va reuni, luni, de la ora 16.00 pentru ca Guvernul să-şi angajeze răspunderea în vederea adoptării proiectului de buget pentru 2020.