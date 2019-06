„A urmat sigur o perioadă care a fost marcată de colaborarea noastră în cadrul USL, apoi am fost împreună în opoziţie în perioada celui mai toxic guvern condus de dl Cioloş, în 2016, Guvern care era condus de fapt de preşedintele Iohannis, preşedintele compartamentului distructiv, copiat de la prietenul nostru Traian Băsescu. În aceşti doi ani şi jumătate nu ne-am luptat doar cu opoziţia, ci şi cu structuri oculte. Servicii secrete care se ocupă de cu totul altceva decât de ceea ce ar fi firesc, servicii care ar trebui să îşi chetuiască bugetele pentru apărare cetăţenilor. Aceste servicii secrete car eguverenază mişcări de stradă #rezist. În spatele acestei perdele de zgomote pe stradă sunt scoşi din pălărie inşi de mucava care sunt impuşi drept noi lideri ai noului val şi salvator ai naţiei”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a dat ca exemplu şi cazul lui Toni Greblă, achitat definitiv de instanţa supremă care a fost distrus profesional. El a amintit de declaraţia fostului preşedinte al CCR Augustin Zegrean care spunea despre Greblă că a fost executat de un sistem care a vrut să demonstreze Curţii Constituţionale că „nu e de capul ei”.

„Un om, mă refer aici la Toni Greblă care a fost distrus profesional, în care struţii se combinau cu cartele de telefon ca într-o poezie dadaistă. Halucinantă a fost declaraţia fostului preşedinte CCR Augustin Zegrean anume că Toni Greblă a fost executat pentru că sistemul a vrut să arate că CCR nu e de capul ei”, a completat Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a mai vorbit şi despre erorile din justiţie.

„Evident că în această perioadă unii ne spun de pe margine că am făcut o greşeală nepermisă atunci când am semnalizat erorile din justiţie. Electoral poate au dreptate, dar din punct de vedere moral şi politic nu am greşit. Am făcut ceea ce era corect. Când un magistrat nu mai judecă după lege, ci după bileţele şi plicuri galbene, e o chestiune de timp până se prăbuşeşte încrederea cetăţenilor. Nu există nimic mai important decât drepturile fundamentale ale cetăţeanului. Avem datoria să scoatem din justiţia românească cuvântul „paradeală””, a explicat Tăriceanu.

Acesta le-a cerut social-democraţilor să nu se lase timoraţi.

„Vă cer să nu vă lăsaţi timoraţi de vocea neomarxiştilor acoperiţi în progresişti. Sunte totuşi coaliţia care a crescut salariile tuturor celor care locuiesc în această ţară, care a oprit exodul medicilor, care a mărit alocaţiile copiilor, suntem coaliţia care a zguduit acest sistem ticălos care a pus mâna pe România şi trebuie să continuă până la revenirea în matca deplină a normalităţii”, a conchis liderul ALDE.

Foto: Hepta