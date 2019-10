„Noi ne-am lăsat loc de bună ziua. Reacţia lor a fost cea pe care o ştiţi, de ostilizare şi ambiţionare a colegilor noştri. Am trecut prin momente foarte grele. A fost o încercare eşuată de a destructura partidul. Nu numai că a eşuat, dar s-a întors împotriva PSD, pentru că Dăncilă a înverşunat şi mai mult adversarii ei. Nerozia de care a dat dovadă s-a întors înmpotriva ei şi iată că visul de a rămâne premier în continuare s-a dus pe apa sâmbetei. Mie îmi pare rău, pentru că intrăm într-o criză politică, mă uitam în parlament şi grupul USR, în mod imatur, erau cuprinşi de euforie. Eu am trăit momentul cu emoţie, pentru că nu eram 100% că va cădea guvernul. Dar în momentul în care a trrecut moţiunea mă gândeam ce urmează”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferinţă de presă susţinută la organizaţia de femei a ALDE, sâmbătă, la Păltiniş.

Acesta a adăugat că fosta colegă de partid Graţiela Gavrilescu, precum şi alţii excluşi din ALDE, au cedat mitelor oferite de PSD, însă au rămas apoi „cu buza umflată”.

„Le-am spus colegilor că a fost o tornadă, o situaţia cu totul şi cu totul atipică pentru ce se întâmplă în politică. Sigur în politică sunt adversităţi, sunt adversarii mei, nu duşmanii mei. Deci adversarii noştri de la PSD au declaşat un cataclism la adresa ALDE, încercând să mituiască în fel şi chip colegii noştri. Unii au cedat. Noi hotărâsem retragerea de la guvernare. Oameni sunt. Eu nu o spun asta cu ideea că am înţelegere pentru ei, dar comportamentul uman e acelaşi, indiferent de sex. Din păcate, şi una dintre colegele mele s-a lăsat ademenită. Şi îmi pare rău că au rămas cu buza umflată. E vorba despre Graţiela Gavrilescu”, a completat Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că urmează o perioadă de reconsolidare a filialelor partidului, precizând că în organizaţiile unde au fost excluşi cei care au acceptat funcţii de miniştri în Cabinetul Dăncilă, mulţi colegi au decis să rămână în partid şi să sprijine formaţiunea.

„Sigur că este necesară o reconsolidare a filialelor ALDE. Am fost la Olt şi Dolj şi am văzut care e situaţia după dezertarea colegilor. Am avut o surpriză plăcută, pentru că cea mai mare parte a colegilor noştri au rămas pe loc. Cea mai mare pierdere a fost la Prahova, dar au fost consilieri şi colegi care au spus – noi rămânem în ALDE şi mergem mai departe”, a conchis Tăriceanu.

Încrederea Guvernului Dăncilă a fost retrasă, prin adoptarea moţiunii de cenzură în plenul reunit de joi al Parlamentului. ALDE a votat pentru moţiune.

Ion Cupă, Alexandru Băişanu, Graţiela Gavrilescu au fost excluşi din partid, deoarece au acceptat să fie nominalizaţi ca membri ai Cabinetului Dăncilă, după ce ALDE decisese ieşirea de la guvernare. Şi Teodor Meleşcanu a fost exclus din ALDE, pentru că a fost propus de PSD şi ales ca preşedinte al Senatului.