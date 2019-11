„Am auzit destui români din ţară nemulţumiţi de această situaţie şi cred că trebuie să reechilibrăm situaţia şi să impunem şi în ţară posibilitatea să se poată vota pe acelaşi calendar ca şi cel pentru românii din afară. Adică să modificăm legea electorală pentru a înfiinţa un număr de secţii de votare (câteva sau măcar una în fiecare judeţ) unde românii să poată vota trei zile sau câte zile se va stabili să se voteze în străinătate. În fond şi în ţară pot fi cazuri în care cetăţeni care nu pot vota duminică ar putea să-şi exprime votul vineri sau sâmbată. Împreună cu colegii mei din ALDE voi face o propunere legislativă în acest sens pe care o vom discuta şi cu celelalte partide parlamentare. Cred că românii trebuie să aibă drepturi egale oriunde aleg ei să trăiască, muncească sau studieze”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.

Liderul ALDE susţine că e o discriminare pentru românii din ţară că doar diaspora poate să voteze pe parcursul a trei zile.

„Am aşteptat publicarea rezultatelor finale ale primului tur al alegerilor prezidenţiale pentru a avea consfinţit inclusiv rezultatul din diaspora. Pentru că se impun câteva învăţăminte/concluzii după acest rezultat. Întâi, sunt mulţumit că soluţia pe care ALDE a propus-o pentru a îmbunătăţi condiţiile de votare în străinătate, votul prelungit pe durata a trei zile, a funcţionat. Românii din diaspora au putut vota în condiţii bune, fără cozi şi nervi. Dar nu pot să nu reiau acum ce am spus şi am susţinut şi în vară când am discutat proiectul de lege în Parlament: soluţia ALDE a fost implementată doar parţial, creând astfel o discriminare pozitivă a românilor care trăiesc, muncesc sau studiază în străinătate”, a subliniat Tăriceanu.

Legea electorală a fost modificată anul acesta, astfel încât la alegerile prezidenţiale românii din străinătate au putut vota încă din turul întâi pe parcursul a trei zile.