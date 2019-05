11:47 Oprişan nu exclude candidatura la şefia PSD şi prezidenţiale. „PSD fără Dragnea e mai frumos"



Marian Oprişan, liderul PSD Vrancea, întrebat fiind dacă va candida la prezidenţiale şi şefia PSD nu a exclus niciuna dintre variante, spunând că la Vrancea nu a pierdut el alegerile, ci "PSD-ul lui Dragnea".



„Ştiţi cum e. Politicienii au o carieră şi au un parcurs. Eu zic că, în principiu, în raniţa fiecărui soldat poate să stea bastonul de mareşal. (...) Vreau să ne înţelegem, nu vorbim de prezidenţiale. Au fost europarlamntare şi populaţia a decis 20 şi ceva la sută PNL, tot aşa USR, PSD, etc, situaţia e împărţită, aşa e în democraţie", a declarat Marian Oprişan.



Întrebat dacă anticipatele sunt o variantă, acesta a exclus scenariul, spunând că PSD trebuie să menţină executivul până în 2020, când parlamentarele vor decide noua majoritate.





Chestionat cu privire la cel care trebuie să preia conducerea PSD, Oprişan a răspuns: „Cel mai bun coleg dintre noi, în cadru statutar şi congres. E prematur (n.r.: să spună dacă candidează în PSD)".



Cât priveşte scorul slab obţinut de PSD la Vrancea: "Nu am pierdut eu alegerile la Focşani şi în Vrancea, le-a pierdut PSD- ul Liviu Dragnea. Alegerile în România au fost pierdute pe acţiunile lui Dragnea. Eu am avut poziţii divergente permanente", a spus Oprişan.



Întrebat cum a PSD fără Liviu Dragnea, liderul PSD Vrancea a spus: "PSD arată mai frumos".



Potrivit numărătorilor paralele făcute de partide, în Focşani, PSD a obţinut doar 8.290 de voturi (21,82 %), faţă de PNL, care a obţinut 10.843 voturi (28,55 %). De asemenea, USR a primit 8.092 voturi (21,30 %).

11:44 Oprişan nu exclude candidatura la şefia PSD şi prezidenţiale. „PSD fără Dragnea e mai frumos"

Marian Oprişan, liderul PSD Vrancea, întrebat fiind dacă va candida la prezidenţiale şi şefia PSD nu a exclus niciuna dintre variante, spunând că la Vrancea nu a pierdut el alegerile, ci "PSD-ul lui Dragnea".

„Ştiţi cum e. Politicienii au o carieră şi au un parcurs. Eu zic că, în principiu, în raniţa fiecărui soldat poate să stea bastonul de mareşal. (...) Vreau să ne înţelegem, nu vorbim de prezidenţiale. Au fost europarlamntare şi populaţia a decis 20 şi ceva la sută PNL, tot aşa USR, PSD, etc, situaţia e împărţită, aşa e în democraţie", a declarat Marian Oprişan.

Întrebat dacă anticipatele sunt o variantă, acesta a exclus scenariul, spunând că PSD trebuie să menţină executivul până în 2020, când parlamentarele vor decide noua majoritate.

Chestionat cu privire la cel care trebuie să preia conducerea PSD, Oprişan a răspuns: "Cel mai bun coleg dintre noi, în cadru statutar şi congres. E prematur (n.r.: să spună dacă candidează în PSD)".

Cât priveşte scorul slab obţinut de PSD la Vrancea: "Nu am pierdut eu alegerile la Focşani şi în Vrancea, le-a pierdut PSD- ul Liviu Dragnea. Alegerile în România au fost pierdute pe acţiunile lui Dragnea. Eu am avut poziţii divergente permanente", a spus Oprişan.

Întrebat cum a PSD fără Liviu Dragnea, liderul PSD Vrancea a spus: "PSD arată mai frumos".

Potrivit numărătorilor paralele făcute de partide, în Focşani, PSD a obţinut doar 8.290 de voturi (21,82 %), faţă de PNL, care a obţinut 10.843 voturi (28,55 %). De asemenea, USR a primit 8.092 voturi (21,30 %).

11:26 Negoiţă: PSD să cedeze guvernarea pentru că nu poţi guverna cu 23%



Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă a declarat că social-democraţii ”ar trebui să facă un pas în spate şi să cedeze guvernarea pentru că nu poţi guverna cu 23%”, el apreciind că ”s-a greşit şi s-a greşit grav”.



”E mai mult decât evident ca s-a greşit şi s-a greşit grav. Dacă discutăm despre faptul că s-a greşit grav, asta înseamnă că greşelile trebuie îndreptate. (...) PSD ar trebui să facă un pas în spate şi să cedeze guvernarea pentru că nu poţi guverna cu 23%”, a declarat înaintea şedinţei BPN al PSD Robert Negoiţă.



Întrebat dacă este susţine declanşarea alegerilor anticipate, cum a afirmat Dumitru Buzatu, Negoiţă a negat.



”Hai să fim realişti - în România, pe conjunctura legislativă existentă, nu vor exista anticipate niciodată”, a mai spus vicepreşedintele PSD.



PSD are şedinţa Biroului Permanent Naţional marţi, ora 11.00, la Parlament. De la 18.00 social-democraţii vor participa la întrunirea CEx. La cele două reuniuni, PSD va analiza rezultatul obţinut de formaţiune la europarlamentare şi calea de urmat după condamnarea lui Liviu Dragnea.

11: 16 Dăncilă: Nu sunt adepta ca deciziile să fie luate doar de preşedinte



"Deciziile le luăm în cadrul forurilor statutare. Nu sunt adepta ca deciziile să fie luate doar de preşedinte", a declarat Viorica Dăncilă, înainte de şedinţa social democraţilor.



Întrebată dacă anticipatele sunt o variantă, aceasta a răspuns: "Nu, nu este o variantă".



Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marţi că le va propune colegilor din conducerea partidului declanşarea alegerilor anticipate, acuzând Opoziţia că, în realitate, nu vrea să-şi asume guvernarea.



PSD se află în şedinţa Biroului Permanent Naţional marţi dimineaţa, la Parlament. De la 18.00 social-democraţii vor participa la întrunirea CEx. La cele două reuniuni, PSD va analiza rezultatul obţinut de formaţiune la europarlamentare şi calea de urmat după condamnarea lui Liviu Dragnea.

11:13 Dumitru Buzatu: Eu sunt adeptul alegerilor anticipate



Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marţi că le va propune colegilor din conducerea partidului declanşarea alegerilor anticipate, acuzând Opoziţia că, în realitate, nu vrea să-şi asume guvernarea.



”Eu sunt adeptul celei de-a treia soluţii, în sensul că există un grad foarte mare de contestare din partea opoziţiei, există o opoziţie netă şi făţişă din partea preşedintelui Iohannis faţă de guvernarea PSD, există şi un vot popular la care e foarte greu să decelăm cu exactitate cât a fost la europarlamentare şi cât a fost dat împotriva petrsoane Dragnea. Pentru a lămuri lucrurile eu cred că ar trebui să mergem pe anticipate în cel mai rapid mod posibil pentru a nu da posibilitatea acelora care, contestând vehement guvernarea PSD, nu doresc cu adevărat să-şi asume sarcina de guvernanţă”, a declarat Dumitru Buzatu înaintea şedinţei BPN al PSD.



El a precizat că va propune această ipoteză colegilor din CEx al PSD de marţi.



Buzatu a admis că sunt anumite impedimente pentru convocarea alegerilor anticipate, apreciind însă că se poate găsi o soluţie care să ducă la convocarea alegerilor anticipate.



”Ideea de a forma un guvern care apoi să fie sprijinit punctual de PSD este una paguboasă, pentru că la sfârşitul acestei perioade toată vina, ca şi în cazul guvernării Cioloş, va fi aruncată asupra PSD, despre care se va spune că a guvernat iar patru ani”, a conchis liderul PSD Vaslui.

11:10 Codrin Ştefănescu: M-am săturat să văd oameni care se delimitează de colegi care sunt la ananghie



Secretarul general PSD Codrin Ştefănescu spune că este un zvon faptul că s-ar încerca schimbarea sa, iar în partid susţine că s-a sărurat de oameni care se delimitează de colegi care sunt la ananghie. Social democraţii se află, la ora transmiterii ştirii, în şedinţă.



"Legat de Liviu Dragnea suntem convişi că a fost o decizie politică, a fost o zi foarte grea ieri, cunplită pentru întregul partid", a declarat Codrin Ştefănescu, secretar general PSD.



"Nu vrea să fiu surprins în perioada următoare că există colegi care se vor delimita de el (Liviu Dragnea - n.r.). M-am săturat să văd oameni care se delimitează de colegi care sunt la ananghie, m-am săturat să văd colegi de-ai noştri care se delimitează de Olguţa Vasilescu când are cătuşele la mâini, de Gheorghe Nichita când e condamnat, de Radu Mazăre, de Nicuşor Constantinescu, de Costică Niţă, m-am săturat să văd oameni care se delimitează de camarazi şi colegi când sunt la ananghie, cum e cazul lui Ionel Arsenie. Eu vreau să fim solidari şli să mergem mai deprate, pentru că, cu toată această înfrângere, am fost votaţi de foarte mulţi români la care avem o datorie foarte clară",a mai spus Ştefănescu.



Acesta spune că e nevoie de congres cât mai urgent şi cataloghează drept zvon faptul că s-ar încerca schimbarea sa.



"Un congres în care să limpezim lucrurile, să candideze cine vor şi delegaţii să voteze. E o vină colectivă, toţi au muncit în această campanie. Au muncit şi Olguţa şi miniştrii, senatorii, deputaţii, toţi au fost în campanie. Trebuie să facem urgent o analiză (...) Liderul nostru e acum la puşcărie, aşa cum şi-au dorit şi unii şi alţii. Am făcut apel la calm, sper să fim uniţi", a spus Ştefănescu, înainte de şedinţa PSD.



PSD se află în şedinţa Biroului Permanent Naţional marţi, ora 11.00, la Parlament. De la 18.00 social-democraţii vor participa la întrunirea CEx. La cele două reuniuni, PSD va analiza rezultatul obţinut de formaţiune la europarlamentare şi calea de urmat după condamnarea lui Liviu Dragnea.

Ştirea iniţială. „Vreau să precizez faptul că suntem un partid unit, în momentele dificile PSD a strâns rândurile, aşa vom face şi de acum în colo, mâine am convocat Biroul Permanent Naţional la ora 11:00, CEX la ora 18:00. Împreună vom lua deciziile, împreună vom vedea unde am greşit, care sunt paşii pe care trebuie să îi facem şi cum putem acţiona în perioada următoare, într-un mod unitar, într-un mod în care să arate unitatea PSD”, a afirmat luni Viorica Dăncilă, la finalul unei şedinţe de urgenţă la sediul partidului din Băneasa, convocată după condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea.



Premierul a reinterat faptul că nu îşi va da demisia din fruntea Guvernului, în ciuda solicitărilor unora sau altora. Dăncilă a adăugat că va respecta decizia luată de Parlament în urma unei moţiuni de cenzură, dacă aceasta va fi depusă.



Potrivit unor surse din PSD Viorica Dăncilă, preşedinte executiv al formaţiunii, va prelua interimar şefia partidului până la Congresul care ar urma să aibă loc în prima parte a lunii iunie.



În privinţa miniştrilor lipsă din Guvernul său, după ce Iohannis a respins nominalizările PSD, premierul Dăncilă insistă asupra remanierii şi nu restructurării Guvernmului.



Ministerele fără conducere sunt Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de miniştri, Eugen Nicolicea, Oana Florea şi Liviu Brăiloiu, precizând că este vorba despre proasta guvernare şi justiţia, pe care a catalogat-o sub asaltul PSD.



Liviu Dragnea a fost dus, luni seară, la Penitenciarul Rahova pentru a fi încarcerat în urma condamnării definitive la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman. Liderul PSD urmează să stea într-o perioadă de carantină de 21 de zile, după care autorităţile vor decide la ce penitenciar îşi va executa pedeapsa.



Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea după cea de la referendum, când a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.



Potrivit rezultatelor parţiale furnizate de Biroul Electoral Central, PNL a câştigat alegerile pentru Parlamentul European, urmat de PSD şi Alianţa USR-PLUS.