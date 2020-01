"Întrebarea pe care ne-o punem este cui foloseşte această iniţiativă? În primul rând PNL, partidului, dar nu foloseşte în niciun caz românilor. Noi avem nevoie de stabilitate, de dezvoltare economică, de creştere a bunăstării. La ora actuală avem un guvern nou, condus de domnul Orban care are o majoritate fragilă în Parlament, dar are o majoritate. Şi atunci întrebarea care se pune este de ce trebuie să facem alegerile anticipate în condiţiile în care România se confruntă cu dificultăţi deosebite: creşterea euro şi a dolarului faţă de leu, ne împrumutăm la dobânzi foarte mari tocmai datorită faptului că situaţia politică e incertă în România.

Teodor Meleşcanu a mai spus că se vehiculează un scenariu legat de anticipate care-i vizează şi pe actualii membri ai Parlamentului.

"Unul dintre scenariile pe care le-am auzit e că să se facă acum anticipate, dar parlamentarii de acum să continue activitatea lor până în noiembrie sau decembrie, când vor veni pe locurile lor cei care au fost aleşi senatori şi deputaţi în primăvara aceasta. Deci sunt lucruri care într-adevăr nu le putem înţelege sub nicio formă", a declarat Teodor Meleşcanu.

Meleşcanu: Asasinarea lui Soleimani a redeschis confruntările. România nu e o ţintă

Meleşcanu spune că cel mai important lucru este ca situaţia să nu mai escaladeze, dar încă nu există ”linişte” în Orient după asasinarea generalului Soleimani şi atacul Iranului asupra obiectivelor militare americane. Acesta a mai subliniat că România nu este o ţintă, deşi este o ţară membră NATO.

„Asasinarea lui Soleimani a redeschis problema confruntărilor între Iran şi SUA, dar mai ales între Iran şi aliaţii SUA din regiune. În afară de Irak, unde Iranul are o poziţie bună politică, celelalte state din zona Golfului sunt aliate cu SUA. Atunci evident că s-a produs o escaladare. Lucrul cel mai important e că atât iranienii cât şi americanii au fost foarte limitaţi în acţiunile lor. La această oră am putea avea două obiective pe această temă. Lucrurile nu s-au liniştit. Prima temă este legată de programul de rachete balistice al Iranului şi finanţarea unor mişcări teroriste. A doua temă este găsirea unei soluţii pentru ca în relaţia cu Irakul şi alte state să existe o anumită linişte şi normalitate. Cel mai important e să vedem care sunt punctele care trebuie abordate şi să oprim escaladarea acestor conflicte, să trecem la mijloace politice şi diplomatice”, a precizat Meleşcanu, la DC News.

Preşedintele Senatului a vorbit şi despre rolul şi riscurile României în această criză.

„România nu e o ţintă pentru Iran în cadrul conflictului. Evident, ca ţară membră NATO suntem implicaţi şi noi în activităţile din Irak şi din zonă. Dar în mod normal ceea ce putem face e să contribuim la dezescaladarea conflictului şi să contribuim şi cu experienţa noastră pe care o avem în materie politică şi diplomatică, pentru a se găsi soluţii”, a precizat Meleşcanu.

Meleşcanu, despre miza atacurilor împotriva sa: Preşedinţia Senatului.

Teodor Meleşcanu a mai vorbit despre valul de atacuri care au fost lansate asupra sa în presă în ultima perioadă. Preşedintele Senatului e convins că nu e o coincidenţă că atacurile asupra sa s-au intensificat în vederea atingerii obiectivului de a fi îndepărtat din funcţie, mai ales după ce preşedintele Klaus Iohannis a cerut imperativ schimbarea preşedinţilor la Senat şi Cameră.

„Am văzut şi eu că are (n.r. - preşedintele Klaus Iohannis) acest punct de vedere. Atacurile care au loc la adresa mea în ultima perioadă nu sunt lipsite de acest conflict pentru preşedinţia Senatului. Din punctul meu de vedere lucrurile nu se pot schimba, există o majoritate clară în Senat a PSD cu sprijinul câtorva colegi. În ceea ce mă priveşte pe mine, eu am pornit de la ideea că există o prevedere în Constituţie: dreptul de a alege şi de a fi ales. Eu am fost ales preşedinte al Senatului şi doresc să îmi duc în continuare activitatea în acest fel”, a precizat Teodor Meleşcanu, pentru DC NEWS.

Dezvăluire legată de Revoluţie: Eram la Viena

Teodor Meleşcanu a povestit, la DCNEWS, cum a trăit zilele Revoluţiei române din postura de diplomat aflat în misiune la Viena.

"Eram la Viena, expert în delegaţia noastră pentru negocierea reducerii trupelor armate şi a armamentului din Europa, împreună cu colegii de la Ministerul Apărării. Am plecat în septembrie, când lucrurile erau destul de liniştite în România. Cu tensiunile deosebite... toată lumea dorea să scape de Ceauşescu, nu era niciun secret. Şi la încheierea negocierilor, pe 20 decembrie, a fost o şedinţă de închidere la care am participat şi eu, în care marea majoritate, practic toate statele europene, au condamnat ceea ce se întâmpla la Timişoara.

La sfârşitul şedinţei, preşedintele reuniunii, ambasadorul Elveţiei, a cerut direct delegaţiei României să dea informaţii oficiale în legătură cu situaţia din Timişoara. În acel moment, m-am întors în stânga, în dreapta şi am văzut că toată lumea plecase. Eram singur acolo... Şi atunci am spus: ‚nu avem niciun fel de informaţii oficiale din România în legătură cu evenimentele de la Timişoara. Ştiu, însă, din presă, că e vorba de ciocniri foarte violente între manifestanţi şi armată, care s-au soldat cu morţi şi cu răniţi’.

Iar în încheiere am spus următoarea frază la care ţin foarte mult: dacă se confirmă aceste lucruri, cei care s-au făcut vinovaţi trebuie să-şi asume responsabilitatea. Şi cu asta am încheiat. Era 20 decembrie, nu începuse încă nimic la Bucureşti, dar mi-am asumat acest lucru pentru că nu puteai să stai impasibil la o întrebare care-ţi era adresată direct", a spus Teodor Meleşcanu în interviul acordat DC News.