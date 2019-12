„Termenul a fost în vara şi a fost prelungit termenul pentru depunere până pe 4 decembrie 2019, că să va explic foarte simplu. Acest Consiliu Naţional de Integritate nu este numit de noi decât pe baza candidaturilor depuse. Până acum au depus nouă candidaturi, titulari şi supleanţi, grupul parlamentar al minorităţilor, alte grupuri parlamentare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asociaţii, Ministerul Justiţiei inclusiv. Din păcate sunt încă şase candidaturi care urmează să fie depuse, nu au fost depuse până acum. Este grupul PSD, Asociaţia Magistraţilor, Organizaţiile Societăţii Civile, Ministerul Finanţelor Publice, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, grupul parlamentar al PNL. Luni este pe ordinea de zi la Biroul Permanent al Senatului în care voi da ultimul termen de maximul cinci zile pentru că toţi cei care trebuiau să depună candidaturile să le aibă depuse. În aceste condiţii vom putea lua şi o decizie. Repet, nu au fost depuse toate candidaturile, şase lipsesc şi va trebui să avem foarte clar luni un termen limita până la care ele vor trebui să fie propuse”, a declarat Teodor Meleşcanu, la Antena 3.

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca ANI să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului preşedinte al instituţiei, respectiv pe 24 decembrie, deoarece nu a fost ales Consiliul Naţional de Integritate, care avea atribuţia de a desemna noul şef al ANI.

„Mi-a atras atenţia asupra faptului că nu este ales Consiliul Naţional de Integritate. El trebuie stabilit după o procedura legală care implică şi Parlamentul. Absenţa unui Consiliu Naţional de Integritate va afecta funcţionalitatea instituţiei, pentru că mandatul preşedintelui ANI încetează în conformitate cu legea cred că în jurul datei de 24 decembrie, şi în cazul în care nu există un Consiliu Naţional de Integritate care să desemneze conducerea ANI riscă să se ajungă într-o situaţie în care ANI să nu mai aibă conducere. Mulţi s-ar bucura, dar eu consider că funcţionalitatea ANI este extrem de importantă.

Am investigat mai multe posibilităţi. O să am discuţii cu mai mulţi parteneri”, a spus Ludovic Orban.

Premierul a avut joi, la ora 8:30, o întrevedere de lucru cu preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, Bogdan Stan, la Palatul Cotroceni.