Mihai Fifor le-a spus colegilor din PSD, la Mamaia, că PSD nu poate fi îngenunchiat şi că în 26 mai a pierdut doar o bătălie.



„Vă asigur că vom încerca cel puţin ca împreună cu dvs să ne atingem obiectivele. Iar obiectivul principal este acela că PSD nu poate fi îngenunchiat, că PSD a pierdut poate o bătălie pe 26 mai, dar nu a pierdut războiul. Guvernăm, guvernăm bine, chiar dacă facem lucrul acesta sub asediu din ianuarie 2017, dar noi mergem înainte”, a spus Fifor.



Secretarul general PSD a afirmat că partidul poate câştiga alegerile dacă se întoarce la cetăţeni, inclusiv către cei din străinătate.



„Cu o condiţie (câştigăm – n.r.): să ne întoarcem către cetăţeni. Să nu uităm că modul în care am câştigat alegerile a fost acela în care ne-am întors către oamenii simpli, pentru că PSD a fost întotdeauna lângă toţi românii, indiferent că ne-au votat sau nu ne-au votat, pentru că PSD ia măsuri pentru toţi românii, inclusiv cei din străinătate. Sunt mulţi care ne contestă, dar realităţile vorbesc de la sine şi sunt absolut convins că românii îşi vor recăpăta încrederea in noi, şi vor spune da a fost un accident în 26 mai, dar da, mergem mai departe”, a mia spus Fifor.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a transmis, vineri, un mesaj către protestatarii care au aşteptat-o pe Viorica Dăncilă la Mamaia: să lase în pace premierul şi să vină să protesteze în faţa Ministerului pe care îl conduce.



Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, le-a transmis, vineri, la Mamaia, protestatarilor care au aşteptat-o pe Viorica Dăncilă că ar face mai bine să vină să protesteze în faţa Ministerului de Finanţe.



„Cum le spune celor de afară? Constanţa protestează? Domnule, lăsaţi-o pe doamna Dăncilă în pace. Domnule, veniţi şi protestaţi la mine în faţa Ministerului. Sunt şi eu preşedinte executiv, măcar la asta să mă fac de folos, dacă la altceva alţii nu mă lasă să reuşesc”, a spus Eugen Teodorovici, la Constanţa.



Înainte de întâlnirea social-democraţilor, la Mamaia, câţiva protestatari au aşteptat-o pe Viorica Dăncilă, premier şi preşedinte al PSD. Aceştia au strigat: „Ne vrem ţara înapoi” şi „Ruşine, ruşine”, în timp ce o femeie a purtat o pancartă pe care a scris „Hehe! Nu veţi găsi aici colacul de salvare”.

„Să aveţi încredere că la centru nu există niciun fel de fisură. Oricine încearcă să vă inducă această idee, că există o fisură în echipa de la centru, nu vă lăsaţi păcăliţi. Este o echipă care a început de mult împreună şi este o echipă care va merge foarte mult de acum împreună”, a declarat Eugen Teodorovici, vineri, în cadrul Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene Constanţa.

În spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora Eugen Teodorovici ar fi avut discuţii în contradictoriu la ultima şedinţă a Guvernului.

Cu altă ocazie, Teodorovici a precizat, întrebat despre subiect că nu a fost o dispută cu premierul, ci cu cei care se ocupă de organizare.

„Nu a fost nicio dispută în şedinţa de Guvern. (...) A fost cafeaua rece. Trebuie să vă spun acest lucru şi am fost nemulţumit. Am avut o chestiune pe care am adresat-o celor care se ocupau de acest lucru. Nu a fost cu domnul prim-ministru, nu avem dispute în şedinţa de Guvern. Discutăm înainte, discutăm în permanenţă şi suntem deschişi, spre nemulţumirea multora”, a explicat Eugen Teodorovici, joi, la Argeş.