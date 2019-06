12:39 Textul moţiunii de cenzură: Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot!



Textul moţiunii de cenzură, ce urmează să fie depus de Opoziţie în Parlament, face referire la eşecul organizării alegerilor, situaţia din Valea Uzului, dar şi încercările repetate de emitere a ordonanţelor de urgenţă pe justiţie.



"Duminică, 26 mai 2019, românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani! În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă – atacurile permanente la adresa justiţiei.



În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!", se arată în textul moţiunii.



Moţiunea PNL, sub numele "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot!", are un mesaj direct adresat premierului Viorica Dăncilă.



"Doamnă Prim-ministru,

Rolul dumneavoastră s-a încheiat! Nu mai aveţi niciun motiv şi niciun rost să mai rămâneţi prim-ministru. Puteţi pleca liniştită acasă, pentru că cetăţenii români v-au luat un bilet doar dus. Plecaţi, dar nu înainte să răspundeţi politic pentru atentatul la drepturile fundamentale pe care, împreună cu Teodor Meleşcanu şi Carmen Dan, l-aţi condus împotriva a milioane de români din diaspora. Acţiunile dumneavoastră din ziua votului nu trebuie să atragă doar răspunderea politică, adică demiterea din funcţia de prim-ministru, ci şi răspunderea legală! V-am avertizat de mai multe ori că, indiferent cine vă presează şi vă împinge la acţiuni ilegale şi anti-naţionale, cea care va răspunde legal sunteţi dumneavoastră.



Atâta vreme cât cetăţeanul de rând răspunde în faţa legii, fără privilegii şi discriminări, şi dumneavoastră trebuie să daţi socoteală pentru fapte premeditate prin care aţi blocat exercitarea unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor români. Dacă nu aţi putut să-i gazaţi ca la Bucureşti, în 10 august, pe românii care nu vor o ţară condusă de incompetenţi şi de corupţi, atunci v-aţi gândit să-i umiliţi şi să-i batjocoriţi, ţinându-i la cozi interminabile, pentru ca într-un final să nu mai poată vota. Recunoaşteţi astăzi, în faţa românilor, care ar fi fost pentru PSD rezultatul alegerilor din 26 mai dacă toţi românii din diaspora ar fi putut să voteze!



Din păcate, nu vă dezminteţi şi, în loc să vă daţi demisia şi să vă cereţi scuze românilor pentru atentatul la democraţie pe care l-aţi dirijat, aţi considerat de cuviinţă să sfidaţi pe toată lumea şi să-l numiţi în Guvern pe Titus Corlăţean, cel care şi-a bătut joc de cetăţenii români şi care i-a împiedicat să voteze în anul 2014! Aţi folosit instituţiile statului român împotriva propriilor cetăţeni, mai ales împotriva celor care au spus cu voce tare că s-au săturat de PSD şi de incompetenţii care conduc ţara. ”Duba de Topoloveni”, ”Parola de Târgovişte” sau „Nimicul de Suceava” sunt mărci înregistrate oficial ale PSD şi ele sunt expresia modului în care voi vă raportaţi de 30 de ani la cetăţenii români. Degeaba PSD şi-a schimbat blana de mai multe ori, din FSN în PDSR, PSDR sau PSD, pentru că nu aţi renunţat niciun moment la mentalităţile şi năravurile de dinainte de 1989. Nu ştiţi să guvernaţi decât prin ameninţări, şantaj, violenţe şi teroare, iar contraperformanţele guvernării sunt ascunse în spatele minciunilor, manipulărilor şi falsificării realităţii.



Aţi destabilizat întreaga arhitectură constituţională a statului român, prin destructurarea sistematică a instituţiilor constituţionale, prin slăbirea sistemului de checks and balances, prin subordonare politică pe bază de numiri de incompetenţi şi servili. Mai mult, aţi încercat să destabilizaţi şi subordonaţi justiţia română pentru a vă salva membrii corupţi şi clientela politică, fără a ţine cont de faptul că victimele colaterale au fost cetăţenii români care s-au trezit într-un paradis al infractorilor".



Liderii Opoziţiei sunt de părere că Executivul Dăncilă trebuie demis pemntru că în jurul lui sunt baroni locali care îşi doresc în continuare ordonanţe favorabile pe justiţie.



"Guvernul PSD-ALDE trebuie demis imediat, pentru că vom sta în continuare cu sufletul la gură, ori de câte ori este şedinţă de guvern, iar pe ordinea de zi vor apărea, de nicăieri, noi ordonanţe de urgenţă toxice. Nimeni nu mai are încredere în PSD şi ALDE că nu vor relua atacul la sistemul judiciar şi la adresa legislaţiei penale. Poate că PSD se simte eliberat de Liviu Dragnea, însă noua conducere a partidului-stat este susţinută şi înconjurată de acelaşi grup numeros de inşi cu probleme grave în justiţie, care-şi freacă mâinile de nerăbdare şi abia aşteaptă să scrie ordonanţe de urgenţă în favoarea corupţilor.



Cum să mai aibă cineva încredere într-un prim-ministru susţinut de PSD-ALDE, atâta vreme cât şase milioane şi jumătate de români au răspuns cu un DA hotărât la referendum, iar voi vă faceţi că nu vedeţi şi nu înţelegeţi! Românii v-au spus cu subiect şi predicat că ţara nu vrea amnistie şi graţiere pentru corupţi şi v-au interzis categoric să mai daţi ordonanţe de urgenţă care să distrugă şi ceea ce a mai rămas din sistemul de justiţie din ţară. Trebuie să plecaţi pentru că există riscul major să nu ţineţi cont de votul exprimat de români la referendum în chestiunile care privesc justiţia, aşa cum nu aţi dat doi bani pe opiniile şi recomandările venite de la Comisia de la Veneţia, de la Comisia Europeană şi Parlamentul European, de la partenerii noştri internaţionali, atunci când aţi dat ordonanţe de urgenţă care au afectat grav sistemul judiciar. Ştim că v-aţi propus să izolaţi România şi s-o scoateţi, bucată cu bucată, din Uniunea Europeană, însă cetăţenii v-au oprit la timp şi v-au spus să mergeţi acasă!



Această guvernare PSD-ALDE a transformat Radioul şi Televiziunea publice în oficine ale propagandei de partid şi de stat, unde până şi emisiunile despre agricultură deveniseră platforme de preamărire pentru Liviu Dragnea. Jurnalişti ai radioului plătit din impozitele cetăţenilor au devenit DJ-i la mitingurile PSD, în timp ce colegi ai lor erau scoşi forţat de pe post.

Domnilor guvernanţi, aţi făcut din instituţiile media nu slujitori ai poporului, ci slugile dumneavoastră personale, aţi folosit banii publici ca să vă plătiţi lăudători în prime-time la televizor şi ca să închideţi nu doar vocile opoziţiei, ci şi vocea libertăţii şi a raţiunii.



Guvernul PSD-ALDE trebuie demis de urgenţă şi pentru abuzul de încredere de care a dat dovadă semnând, pe bandă rulantă, ordonanţe de urgenţă profund neconstituţionale, care fac rău intereselor economice şi sociale ale românilor. PSD şi-a consemnat în propria istorie autoratul unor ordonanţe toxice, precum Ordonanţa 7/2019, care a creat haos total în sistemul judiciar şi care a generat premisele unei amnistii mascate, în ciuda avertismentelor repetate ale Comisiei de la Veneţia! Tot la presiunile unor persoane din PSD, acest Guvern şi-a pus semnătura pe Ordonanţa 90/2018, ordonanţa care a pus pe picioare Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, adică ghilotina pentru magistraţii care nu salută aplecaţi în faţa liderilor PSD.



Acest Guvern este autorul Ordonanţei de urgenţă 114/2018, care a lovit la temelia sistemului energetic, care a compromis investiţiile în sectorul comunicaţiilor şi care a scumpit creditele pentru tinerii care voiau să-şi cumpere o locuinţă. Printr-o singură ordonanţă aţi scumpit şi mai tare viaţa românilor, care sunt nevoiţi să plătească facturi mai mari la curent electric, la telefonie sau televiziune prin cablu. Printr-o singură ordonanţă aţi pus România pe picior de război cu Comisia Europeană, aţi vulnerabilizat securitatea aprovizionării cu gaze naturale, aţi distrus producţia de cărbune şi aţi împins România să devină importator net de energie electrică.



Deşi a existat un precedent pozitiv în anul 2015, când, cu susţinerea tuturor partidelor parlamentare, s-a dezbătut şi adoptat pachetul de legi privitor la diferite tipuri de alegeri, aţi preferat să reglementaţi de pe o zi pe alta, prin ordonanţă de urgenţă a guvernului, schimbarea modului de alegere a preşedinţilor de consilii judeţene. Aţi evitat dezbaterea parlamentară pe un proiect aşa de important cum este cel referitor la alegerile locale.



Tot prin ordonanţă aţi decis ca pensiile să nu crească de la 1 ianuarie, ci de la 1 septembrie, deşi vă lăudaţi că o sa aveţi excedent la fondul de pensii. Dacă aveţi bani mai mulţi, de ce v-aţi împotrivit să majoraţi pensiile, aşa cum prevede legea, de la 1 ianuarie? Tot acest Guvern a dat şi Ordonanţa 9/2019, ca să întârzie cu o lună, de la 1 martie la 1 aprilie, majorarea alocaţiilor de stat pentru copii. Degeaba tot faceţi declaraţii în care spuneţi că Parlamentul trebuie să legifereze, pentru că prin abuzul de ordonanţe de urgenţă, Guvernul PSD-ALDE a făcut din Parlamentul României o simplă anexă a Guvernului.



Am ajuns să ne temem de consecinţele oricărui act normativ pe care îl adoptă acest Guvern. Agenda publică din România a fost acaparată în ultimii doi ani şi jumătate de problemele pe care le au cu legea unii indivizi din PSD! A sosit momentul ca agenda instituţiilor publice din România – Parlament, Guvern, administraţie centrală – să fie ocupată cu adevăratele probleme ale ţării noastre: dezvoltarea tuturor regiunilor ţării, modernizarea tuturor serviciilor publice şi o prosperitate reală pentru toţi!



România continuă să piardă oportunităţi în fiecare zi petrecută cu Guvernul PSD-ALDE la Palatul Victoria: pierdem şansa de a ne dezvolta pe seama fondurilor europene gratuite; pierdem oportunitatea de a profita de creşterea economică şi de a dirija surplusul economic pentru a construi infrastructură de transporturi, spitale regionale şi şcoli moderne; pierdem credibilitate în afara ţării, în faţa partenerilor noştri; pierdem şansa de a ne păstra tinerii în ţară!"se mai arată în moţiunea Opoziţiei.



Documentul face referire şi l situaţia din Valea Uzului, Executivul fiind acuzat că nu a luat toate măsurile necesare pentru a se evita un conflict.



"Şi ca să se pună capac tuturor: zilele trecute, la cimitirul din Valea Uzului, s-a repetat, din păcate, după aproape aceeaşi regie ca la 10 august 2018, cu mulţi actori identici, filmul pus în scenă în subsolurile unor instituţii controlate de către Guvern. Deşi executivul avea cunoştinţă, de mai bine de o lună, de acţiunile cu caracter ilegal constatate inclusiv de unele instituţii ale Statului Român prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Apărării Naţionale şi Prefectura Bacău, nu a făcut nimic pentru un dialog absolut necesar şi măsuri adecvate, prompte soluţionării diferendului şi a preferat o mascaradă de prezenţă la faţa locului a forţelor de ordine în ziua de 6 iunie 2019. Soluţiile v-au stat la îndemână, nu numai că nu le-aţi implementat, dar aţi creat haos şi neîncredere în instituţiile statale!



Avem obligaţia să demitem Guvernul PSD-ALDE pentru a da şansa României să intre în normalitate! Cetăţenii ne-au spus categoric că doresc o ţară normală! Orice vot de susţinere pentru PSD sau ALDE este un vot împotriva voinţei exprimată de români în 26 mai! Orice vot pentru moţiunea de cenzură este un vot pentru o şansă acordată României! România are nevoie urgentă de un Guvern cu o viziune pro-europeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare ale ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene! Viitorul Guvern are obligaţia să-şi dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern şi actual care să permită în mod efectiv fiecărui cetăţean român aflat în străinătate să voteze.

Votaţi pentru această moţiune, pentru că votul românilor nu poate fi ignorat de niciun politician din România! Haideţi ca de mâine să începem schimbarea în bine, să începem să construim, pentru că ţara are nevoie de un guvern competent şi de multă muncă în interesul tuturor!".

12:03 Kelemen: UDMR votează moţiunea de cenzură



Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că Uniunea a decis să voteze moţiunea de cenzură, pentru că vrea să sancţioneze „incapacitatea administrativă şi politică a Guvernului în cazul Valea Uzului”.



Kelemen Hunor a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că Uniunea va avea o contribuţie la textul moţiunii de cenzură primit de la reprezentanţii PNL.



„Am văzut textul, mi l-au trimis colegii din PNL, am avut nişte sugestii. Am avut, marţi, o întâlnire cu ei şi dacă lucrurile nu se vor schimba atunci înseamnă că vom avea şi noi o contribuţie la acel text al moţiunii. Dacă rămâne aşa, atunci vom semna şi textul moţiunii şi vom vota moţiunea de cenzură săptămâna viitoare. Decizia formală nu am luat-o, o vom lua prin vot în grupurile parlamentare reunite ale UDMR, înainte de moţiune, dar în principiu asta rămâne recomandarea mea, de a sancţiona, politic, prin vot, Guvernul. Aici a contat ceea ce s-a întâmplat zilele trecute şi, mai ales, joia trecută, când am văzut incapacitatea administrativă şi politică a Guvernului de a opri anunte manifestaţii şi prezenţe în Valea Uzului. Este o sancţiune din partea noastră spre Guvern”, a spus Kelemen.



Potrivit acestuia, contribuţia UDMR la textul moţiunii de cenzură se referă la situaţia creată în Valea Uzului şi legalitatea intervenţiilor Primăriei Dărmăneşti.



„E o chestiune despre ce s-a întâmplat acolo. Şi a doua intervenţie în text a UDMR este legată de OUG care priveşte alegerea prin vot direct a preşedinţilor de consilii judeţene. Noi spunem că nu prin OUG se reglementează legislaţia electorală, nu este de acceptat să schimbi regulile prin OUG fără nicio dezbatere parlamentară. Contribuţiile noastre au fost acceptate de PNL şi de USR”, a afirmat Kelemen Hunor.



Partidele de opoziţie ar putea depune, miercuri, moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă, potrivit anunţului făcut de liderul PNL Ludovic Orban.



Ulterior înregistrării la secretariat, şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului ar putea fi convocate pentru a stabili calendarul dezbaterii şi votului în plenul reunit.



Ludovic Orban a spus, marţi, atunci când a anunţat că cel mai probabil moţiunea de cenzură va fi depusă miercuri, că liberalii au avut negocieri inclusiv cu PSD şi ALDE, pentru a atrage cât mai multe voturi. Discuţii au fost purtate de PNL şi cu USR, PMP, Pro România şi UDMR.



De cealaltă parte, Viorica Dăncilă a anunţat, după întâlnirea de marţi cu grupurile parlamentare ale PSD că aceştia nu vor vota moţiunea de cenzură, însă vor asigura cvorumul.



La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că alianţa PSD-ALDE are suficiente voturi astfel încât moţiunea de cenzură să nu treacă în Parlament.



Surse liberale au declarat, pentru MEDIAFAX, că în urma negocierilor cu UDMR, reprezentanţii partidului au spus că vor decide miercuri dimineaţă cum vor proceda grupurile parlamentare ale Uniunii la moţiunea de cenzură.

Foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru