„Nu am primit decât o singură OUG la Senat, cea cu poliţiştii de penitenciare. Acum 10 minute am repartizat-o la Biroul Permanent al Senatului care va avea loc luni, pentru că asta e procedura, să fie distribuită la comisii. Nici până la această oră nu ştim câte OUG s-au adoptat şi de ce lipsesc avize. Noi nu am primit la Senat această OUG, acest tun dat în domeniul sănătăţii şi nu am primit nici faimoasa OUG privind alegerile anticipate cu toate acele modificări absolut inacceptabile”, a spus Titus Corlăţean, la Antena 3.

Vicepreşedintele Senatului a adăugat că nu ştie câte ordonanţe de urgenţă a adoptat Guvernul Orban.

„Îmi e greu să înţeleg cum pot fi înscrise pe ordinea de zi şi adoptate acte normative cu putere de lege, fără avize în anumite cazuri din partea ministerelor, nu mai vorbesc de Consiliul Legislativ. Cum poţi adopta OUG neavând aceste avize? Aceste avize care vor veni ulterior, după ce Guvernul a fost demis, pot să aibă observaţii foarte serioase. E un haos incredibil. În ultimele zile s-a vorbit exclusiv de publicarea în MO. În realitate sunt două condiţii pentru a intra în vigoare, nu doar publicarea în MO. E vorba de trimiterea la Parlament. Nici eu, nici Marcel Ciolacu nu ştim până la această oră câte OUG au fost adoptate în Guvern”, a adăugat Corlăţean.

Ludovic Orban a afirmat, joi, că cele 25 de Ordonanţe de Urgenţă adoptate în şedinţa Executivului de marţi seară vor fi publicate în Monitorul Oficial, deşi există „voci” care spun contrariul, pentru că Guvernul a fost demis.