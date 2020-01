„Alegerea primarilor în două tururi reprezintă cel mai important mesaj de schimbare pe care clasa politică îl poate da în 2020. Am convingerea că Guvernul pe care îl susţinem va face această schimbare, indiferent de consecinţe în planul jocurilor politice. Aşa cum am spus de nenumărate ori, şi o repet, în acest moment nu există niciun proiect mai important pentru România decât revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Asumarea unei asemenea modificări legislative urmăreşte creşterea încrederii cetăţenilor în procesele şi instituţiile democratice prin apropierea aleşilor de cetăţean”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

Liderul PMP susţine că Guvernul Orban trebuie să modifice legislaţia în vederea alegerii primarilor în două tururi, aşa cum a promis înainte de învestire.

„PMP a depus un proiect de lege în acest sens, adoptat de Senatul României şi blocat mai apoi în Camera Deputaţilor. Anul trecut am strâns peste 1 milion de semnături pentru susţinerea acestei iniţiative legislative. Prima solicitare pe care am adresat-o Guvernului Orban înainte de învestitură a fost tocmai cea de promovare a alegerii primarilor în două tururi. Noi ne-am ţinut de cuvânt şi am votat Guvernul, acum e rândul partenerilor noştri liberali să facă ce au promis. Sunt sigur că actualul Executiv va găsi cea mai bună soluţie pentru ca românii să îşi aleagă primarul în două tururi începând din acest an”, a subliniat Tomac.

Executivul va decide, joi, reverirea la alegerea primarilor în două tururi şi prorogarea majorării alocaţiilor pentru copii, au spus surse guvernamentale, pentru MEDIAFAX. Până acum nu a fost stabilit dacă legile electorale vor fi modificate prin ordonanţă de urgenţă sau prin asumarea răspunderii.