„Mai mult decât atât am discutat şi dezbătut în cadrul Consiliului Naţional o situaţie care ne preocupă în mod constant şi anume că Comisia specială pentru legile electorale s-a grăbit atunci când a adoptat legea cu privire la alegerile prezidenţiale dedicată Diasporei. În continuare nu vom scăpa de cozile de la secţiile de votare pentru că decizia cu privire la trei zile de alegeri poate crea o serie de probleme în ceea ce priveşte organizarea alegerilor şi nu vom scăpa în continuare de aceste cozi”, a afirmat Eugen Tomac, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PMP, joi, la Parlament.

„În acest sens, am primit mandat din partea colegilor mei să îi solicit o întrevedere prim-ministrului Dăncilă pentru a îi explica din punct de vedere instituţional ce trebuie făcut pentru a preveni un nou eşec. Am văzut că a făcut apel către partidele politice să vină cu soluţii. I-am solicitat în scris acest lucru. Suntem pregătiţi să punem la dispoziţie expertiza PMP în acest domeniu”, a completat liderul PMP.

Acesta a reamintit faptul că a fost secretar de stat la Ministerul de Externe şi are experienţă în ceea ce priveşte organizarea votului în străinătate.

„Amintesc că am fost secretar de stat în MAE, am coordonat pregătirea alegerilor în străinătate şi singura ocazie în care nu a existat niciun fel de incident din punct de vedere al participării la vot a fost cea în care eu am gestionat acest domeniu. Tocmai pentru că am această expertiză vrem s-o punem la dispoziţia Guvernului din respect pentru cetăţenii români care sunt peste hotare şi care au dreptul să participe la vot şi trebuie statul să le creeze din timp condiţii pentru ca în zilele în care se va vota, pentru că nu sunt trei sunt şi de fapt sunt cinci zile pentru că ai o zi de pregătire, ai o zi în care se va închide procesul electoral. Deci, pe lângă această chestiune, trebuiesc suplimentate locaţiile unde se vor înfiinţa aceste secţii şi multe alte chestiuni pe care noi le-am sesizat şi vrem să cerem Guvernului să se implice cu foarte multă atenţie în ceea ce priveşte organizarea alegerilor prezidenţiale”,a conchis Eugen Tomac.

Miercurea trecută, Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege prin care votul în Diaspora pentru alegerile prezidenţiale este extins la trei zile. Legea mai prevede ca votul în România şi în Diaspora să fie extins până la ora 24.00, în cazul în care există cetăţeni în secţia de votare.

Românii din afara ţării vor putea vota la alegerile prezidenţiale pe parcursul a trei zile, respectiv vineri, sâmbătă şi duminică.

Legislaţia a fost completată, astfel încât alegătorii, atât din România cât şi din afara ţării, care vor fi prezenţi la coadă la închiderea secţiei de vot, respectiv ora 21.00, să poată vota până la ora 23.59.

O altă modificare vizează introducerea votului prin corespondenţă şi pentru alegerile prezidenţiale. De asemenea, a fost simplificat procesul de vot prin automatizarea listelor suplimentare.

Executivul a adoptat, marţi, o Hotărâre de Guvern pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidenţiale pe 10 noiembrie, iar al doilea tur de scrutin pe 24 noiembrie.