„Desemnarea drept candidat de premier a aceluiasi premier caruia prin motiune de cenzura Parlamentul i-a retras sprijinul politic ridica grave probleme de constitutionalitate, iar o astfel de decizie a Presedintelui cu siguranta va ajunge pe masa CCR sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala. Premierul Orban nu a fost demis (=concediat) de catre o majoritate parlamentara ci, constititional vorbind, de catre Parlament”, a scris avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, preşedintele nu poate face arbitrar o propunere de premier.

„În caz contrar, Presedintele ar putea ca prin desemnari in bataie de joc - de exemplu antrenorul lui de tenis, gradinarul de la Cotroceni si in sfarsit baiatul de la bilete de la Cinema Cotroceni - sa aiba practic in maini, oricand doreste, dizolvarea Parlamentului. Vă asigur ca nu asta permite Constitutia. (...) Un conflict juridic de natura constitutionala adus pe masa CCR va bloca negresit strategia pentru dizolvarea parlamentului si alegeri anticipate. Situatia exceptionala a dizolvarii Parlamentului nu poate fi programata pas cu pas de la Cotroceni ci trebuie sa fie ultima varianta, de avarie, pentru o criza politica reala, totala si neprovocată”, mai scrie Neacşu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că se va consulta, joi, cu partidele parlamentare, pentru formarea unui nou Guvern, după ce Cabinetul Orban a fost demis în urma moţiunii de cenzură iniţiate de PSD şi UDMR.