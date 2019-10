„Îmi pare o bandă de ticăloşi. Oamenii ăştia au fost împreună solidari cu PNL, cu Iohannis, la căderea guvernului Dăncilă. Toată lumea a înţeles şi ei lăsau să se înţeleagă că vor merge până la capăt în această formulă pentru a instala un nou guvern. Ei s-au limitat acum doar la dărâmarea guvernului Dăncilă, apoi au început să facă ce ştiu ei cel mai bine, şantaj. Aici mă refer şi la Hunor de la UDMR. Ponta îmi pare şi el extrem de interesat de rămânerea într-un balans, într-o criză politică. Luăm şi motivele pentru care au participat la căderea guvernului Dăncilă. Pe Ponta l-a interesat o formulă în care să poată să prindă sub autoritatea lui şi PSD-ul, nu numai Pro România. Se pare că până acum nu i-a ieşit, dar îi va ieşi până la urmă. Foarte probabil, la un moment dat, vor înţelege că trebuie să revină la un singur partid”, a spus Băsescu, la Realitatea TV.

Fostul şef de stat a adăugat că Victor Ponta a vrut să deţină şi PSD.

„Ponta o avea parlamentari, dar are nevoie şi de strcutura teritorială pe care îl are PSD. Ponta şi-a făcut treaba, iar acum îl şantajează pe Orban. tăriceanu nu mai vorbim. Supărat că nu îl desemnează la prezidenţiale a plecat din coaliţia cu PSD, iar acum are în spate toată gruparea aia de lipitori politice, care au trăit numai din funcţii şi tot timpul s-a lipit de cineva care să îi ducă în Parlament. Un guvern Orban pare a nu fi ceea ce îşi doreşte exact Tăriceanu. Sunt nişte oameni care au avut interese ale partidelor, care astăzi nu se gândesc o clipă la interesul ţării. Nu au nicio treabă cu instalarea unui nou guvern. Încă suntem într-o perioadă rezonabilă”, a subliniat Băsescu.

El a spus că e inadminisibil că PNL şi Klaus Iohannis nu au venit cu un plan după dărâmarea guvernului.

„Pentru mine semnul prost, rău, a fost în momentul în care după prima rundă de consultări preşedintele nu a desemnat premierul. A mai lăsat de vineri până marţi, ceea ce m-a făcut să mă gândesc că nu ar exista un plan Constat că deşi au fost promotorii lansării moţiunii de cenzură reuşite nu au avut un plan care să îl ducă până la capăt. Nu poţi lucra aşa.Ca preşedinte, mi se pare inadmisibil că nu a avut planul până la capăt. Planul meu ar fi fost să dau jos guvernul după alegerile prezidenţiale”, a conchis Băsescu.