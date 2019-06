"Noi nu avem majoritate să dărâmăm guvernul. Se încearcă mizându-se pe trădătorii din PSD. Cum se va guverna după, a doua zi? Într-un guvern în care ai toate partidele din opoziţie plus trădătorii din PSD, plus UDMR, plus minorităţi. Vă spun că voi semna moţiunea şi voi vota pentru ea. Dar ca să facă o guvernare cu partiduliţe, pentru că PNL şi USR sunt mari sau medii, dar pentru PE, aici au 20% la alegeri, PNL e relativ mic Pentru a duce o guvernare trebuie să ai un partid care să aibă 35% şi mai încropeşti doi, trei aliaţi. Dar ce se face legat de moţiunea de cenzură e despre partide care au obţinut rezultatele la alegerile din 2016", a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Întrebat dacă există totuşi vreo şansă la moţiune, Băsescu a spus că aceasta există pentru că "trădarea în PSD e la ordinea zilei".

Întrebat cine ar putea guverna după, Băsescu a răspuns: "PNL cu PMP".

foto: Hepta