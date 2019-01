Toader, despre schimbările din justiţie: E un proces de lungă durată, sistemul opune rezistenţă

"Ca în chestiunea aceea: nu poate păcătui cu cât poate ierta Dumnezeu. E un proces de lungă durată, pentru că el, dacă s-a îndepărtat de la exigenţele constituţionale, această abatere pe care să nu ne facem că nu o cunoaştem e greu să o îndrepţi până după sărbători sau până în februarie, pentru că sistemul opune acestă rezistenţă," a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.

Ministrul a explicat şi motivul pentru care postează pe Facebook mesaje care vor fi şterse după o oră: "Cine avea de citit citea, cine avea de înţeles înţelegea". Chestionat cu privire la faptul că şi preşedintele poate ar fi vrut să citească, ministrul a completat: "Nu e suficient să citeşti, e necesar să înţelegi".

Tudorel Toader, despre modificarea Codurilor: Proiectul nostru era în limitele deciziilor CCR

Ministrul Justiţiei consideră că proiectele de modificare a Codului penal şi de procedură penală au plecat de la Minister fiind în acord cu deciziile CCR, dar au suferit modificări la Comisia specială din Parlament, condusă de Florin Iordache. Ambele propuneri de modificare ale celor două Coduri au respectat toate rigorile impuse de lege când au fost transmise de la Minister către Parlament, însă acolo au suferit modificări în Comisia prezidată de Florin Iordache.

”Anul trecut, la Ministerul Justiţiei, cu colegii mei, am elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal în sensul punerii în acord cu deciziile Curţii Constituţionale - limitative sau interpretative - şi era şi directiva privind confiscarea extinsă. Proiectul de lege – sigur, l-am pus în dezbatere publică, în transparenţă decizională şi aşa mai departe - l-am prezentat în Guvern, Guvernul l-a adoptat şi a ajuns în Parlament la Comisia specială, care l-a dezbătut, l-a îmbunătăţit, a adăugat multe alte soluţii, a ajuns la Curte, Curtea a zis că astea sunt bune, astea sunt constituţionale, astea sunt neconsttuţionale.

Tot anul trecut, tot aici, la Minister, am redactat un alt proiect de lege, după aceeaşi procedură - de Legea 24/2000, cu tehnica legislativă, cu modificările succesive - de modificarea Codului de procedură penală în sensul punerii în acord cu deciziile de neconstituţionalitate sau interpretative ale Curţii şi pentru transpunerea unei decizii privind prezumţia de nevinovăţie. Proiectul de lege - transparenţă, dezbatere avizare, dus la Guvern, ajunge în Parlament la Comisie, care iarăşi îl îmbunătăţeşte, îl critică şi ştim noi cine au fost autorii - Curtea Constituţională zice da, unele sunt constituţionale, altele nu, în tot cazul nu a fost nicio propunere de la Ministerul Justiţiei să fie neconstituţională. Proiectul nostru era simplu, în limita deciziilor Curţii Constituţionale, în limita directivelor europene”, a explicat ministrul Justiţiei.

Toader: Eu am venit să sting focul după OUG 13

Tudorel Toader nu vrea să dea foc la ţară şi să pornească proteste violente printr-un proiect de ordonanţă pe amnistie şi graţiere, mai ales că el a venit să stingă efectele OUG 13, care a avut număr cu ghinion.

"Când iei o decizie, în primul rând, nu o iei de unul singur - vorbind de un act juridic, care să capete conţinut şi formă juridică. Pe de altă parte, iei decizia, măsura juridică şi eşti obligat să vezi două componente: oportunitate pe de o parte, legalitate sau constituţionalitate, pe de altă parte. Şi-atunci, eu, răspunzând abrupt la întrebare, nu-mi este teamă pentru că am convingerea că nu fac ceea ce nu trebuie să fac”, a declarat Toader.

”Până acum, nu am avut sentimentul acesta de treabă că "voi da foc la ţară". Ştiu Ordonanţa 13, care a avut şi un număr cu ghinion, ştiu efectele ei, eu am venit să sting, oarecum, focul de după ordonanţă, dar nu am această temere pentru că nu am făcut şi sigur nu voi face ceva de natură să creeze măcar o astfel de stare de pericol, darămite să să-l producă în mod efectiv."

Toader despre Iohannis: Sunt eu ministrul Justiţiei, dar nu pot evalua un profesor de fizică

Ministrul Justiţiei este convins că preşedintele Klaus Iohannis va citi mai repede documentele care stau la baza cererii de revocare ale procurorului general Augustin Lazăr decât în cazul Kovesi.

"Nu aş vrea să greşesc, oi fi eu ministrul Justiţiei, dar nu pot evalua un profesor de fizică. A cunoaşte mecanismele statului de drept e de mare fineţe, dar poate fi rezultatul unor acumulări de ani de zile. Nu te duci, te alege poporul peste noapte preşedinte şi devii a toate ştiutor. Să nu excludem să fie consiliat bine şi să spună lasă că aşa ştiu eu, aşa vreau eu", apreciază ministrul, care - totuşi - crede că preşedintele nu va citi luni de zile motivele cererii de revocare a procurorului general, ca în cazul Laurei Codruţa Kovesi.

"Fiind la a doua sau a treia cititre, exprim convingerea că va înţeleg mai repede. Ţine de structura fiecăruia", a mai spus Toader.

Toader, despre plângerea pe numele lui Iohannis: Nu m-ar deranjat dacă nu s-ar apela la expertiza mea

Tudorel Toader a declarat luni că nu s-a apelat la expertiza pe care o are, cu privire la o posibilă plângere pentru înaltă trădare pe numele preşedintelui Klaus Iohannis, şi nici nu ar fi deranjat dacă nu s-ar apela.

"Nu e greu sa arunci o anatema despre cineva. Eu voi respecta limitele mele de competenţă şi ca ministru al Justiţiei. S-a spus că X şi Y să facă draftul de sesizare şi dacă e nevoie, să apeleze la expertiza mea. Nu s-a apelat până acum, nu m-ar deranjat dacă nu s-ar apela, nu am văzut un asftel de draft, nu pot să mă exprim. Trebuie să îmi conserv limitele de competenţă", spune Toader.

Tudorel Toader: Fostul preşedinte era mai bine consiliat. Avea fler

Ministrul Justiţiei consideră că Traian Băsescu era mai bine consiliat şi avea fler în comparaţie cu actualul şef de stat Klaus Iohannis.

"Preşedintele de atunci era mai bine consiliat decât cel de azi. Cel de atunci avea un fler, simţea lucrurile, le prezenta într-o manieră credibilă. Cel de azi nu are această abilitate socială. E sec şi spune că nu sunt de acord, dar mă documentez. Trebuie să fii documentat când dai o soluţie. Nu am de unde să ştiu, că este cu voie sau fără voie, ca la bisercă, efectele sunt acelaşi. Indiferent de funcţie, putem avea urechea aplecată către un sfat, altul să nu accepte astfel de consiliere, că le ştiu eu pe toate", a declarat Toader.

Fost judecător al Curţii Constituţionale, Toader a vorbit şi de presiunile din mandatul său.

"Eram judecător la CCR şi era o perioadă în care Curtea a fost solicitată cu probleme de mare rezonanţă, impact social, economic, făceau miting, închideam geamul. Când am dat decizia cu CNAS era miting, fotografiile noastre erau arse, mă uitam la Iaşi la tv, era incredibil când vedeai că fotografiile judecătorilor erau arse. Cineva din familia unui membru al Curţii era în perimetrul respectiv şi a vrut să cumpere fotografia dar să nu o ardă, dădeam decizii pentru societate. Era un personaj şi atunci, dacă decizia îi convenea, judecătorii erau frumoşi şi deştepţi, săptămâna viitoare dacă Curtea dădea o decizie care nu îi convenea, era criticat", îşi aminteşte Tudorel Toader.