Raluca Turcan a mai precizat că intenţia Guvernului este ca pe 23 decembrie să fie prezentate proiectele Legii bugetului de stat şi Legii bugetului asigurărilor sociale în Parlament.

„Acest demers al PSD este de şicanare şi constituie un argument în plus, la care noi nu doream neapărat să ajungem, şi anume de a angaja răspunderea pe bugetul de stat. Am decis să mergem pe această variantă, tocmai pentru că s-a dovedit că, în Parlament, există lipsa de responsabilitate şi de angajament a celor din PSD şi din nefericire şi o lipsă de mobilizare la maximum a partidelor care susţin în momentul de faţă Guvernul”, a explicat Raluca Turcan, marţi seara, la Realitatea Plus.

Vicepremierul a spus că opoziţia poate depune moţiune cenzură în termen de trei zile de la asumarea răspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat pentru 2020.

„Sper să nu încerce să şicaneze, asta ar fi culmea culmilor, să blocheze adoptarea în termenii legali a bugetului. După ce se prezintă în plen, există trei zile în care Opoziţia poate să depună moţiune. Dacă ei consideră că noi greşim atât de tare şi soarta românilor este în pericol, se pot mobiliza şi pot depune moţiune de cenzură care poate duce la demiterea acestui Guvern”, a conchis Turcan.

Totodată, premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că există o probabilitate de 75% ca Guvernul să aleagă varianta angajării răspunderii pe Legea bugetului de stat de anul viitor şi 25% să fie o dezbatere în Parlament.

Cum se modifică OUG 114/2018

Printre modificările OUG 114/2018 sunt cele legate de îngheţarea indeminizaţiilor demnitarilor în 2020, interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat şi a detaşărilor din privat la stat, potrivit documentului obţinut de MEDIAFAX.

Proiectul de lege pregătit de Guvern care modifică OUG 114/2018 arată că indemnizaţiile demnitarilor nu vor creşte în 2020, ci vor fi menţinute la nivelul lunii decembrie a acestui an.

Pensia nu poate fi cumulată cu veniturile realizate de salariaţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, cât şi cei care lucrează în regii autonome, societăţi naţionale, companii naţionale şi din societăţi comerciale al căror capital social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, conform proiectului de lege al Guvernului.

Propunerea Guvernului prevede şi abrogarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a măsurilor în domeniul investiţiilor publice şi a celor fiscal-bugetare. Mai exact, de la începutul anului viitor este abrogată obligaţia pentru instituţiile bancare de a plătit taxa pe active financiare, în situaţia în care media trimestrială ROBOR depăşeşte pragul de 2%.

De asemenea, proiectul de lege elimină posibilitatea mutării banilor contribuiţi la pensie de la sistemul de economisire privat la Pilonul I şi anulează prevederile care instituiau necesitatea majorării capitulului social pentru societăţile de administrare a fondurile de pensii private Pilon II.

În ceea ce priveşte sectorul gazelor naturale, proiectul de act normativ stabileşte că plafonarea preţurilor la gaze naturale la 68 lei/MWh pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică destinată consumului casnic îşi încetează efectul la data de 30 iunie 2020.

În materie de comercializare a energiei electrice la preţ plafonat, energie electrică destinată consumatorilor casnici, proiectul de act normativ instalează o perioadă de tranziţie mai lungă decât la gaze, care ridică plafonul la data de 31 decembrie 2020. Efectiv, comercializarea energiei electrice în regim reglementat stabilit de ANRE încetează la această data.

Programul naţional de dezvoltare locală se mută de asemenea la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi se instituie un mecanism de control al banilor.

Astfel, în situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei procedează la înştiinţarea beneficiarilor contractelor de finanţare cu privire la data limită până la care aceştia mai pot depune solicitări de finanţare şi efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică depunerii solicitărilor.

O prevedere a proiectului de lege care modifică OUG 114/2018 arată că „Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, mecanism specific de finanţare în domeniul investiţiilor publice, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, este gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, printr-un cont de disponibil”, conform proiectului de lege obţinut de MEDIAFAX.

Proiectul de lege al Executivului Orban transferă Programul „gROwth - investim în copii, investim în viitor” de la CNSP la Ministerul Dezvoltării. Programul guvernamental înfiinţat prin OUG 114 care are ca scop susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv, va fi administrat de Compania Naţională de Investiţii S.A.

Pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri a Executivului figurează şi un proiect de hotărâre pentru rechemarea Sabinei Şomăcescu din funcţia de consul general al României la Toronto Canada. Ea fusese numită în funcţie pe 14 octombrie a.c.

De asemenea, sunt înscrise pentru şedinţa de miercuri a Executivului mai multe proiecte de hotărâre privind eliberarea şi numirea în funcţie a unor prefecţi şi subprefecţi.