Reacţia a venit în contextul unei întrebări despre faptul că PSD şi UDMR nu exclud o moţiune de cenzură la adresa Cabinetului Orban, dacă Guvernul adoptă o OUG privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Opţiunea depunerii moţiunii depunerii de cenzură există în orice moment. Să nu uităm că asumarea răspunderii Guvernului presupune punerea mandatului pe masă şi latitudinea partenerilor parlamentari de a depune moţiune. Dacă Parlamentul, prin noua majoritate, nu susţine proiectele prioritare ale PNL, evident că evaluăm din nou asumarea răspunderii pe proeictele de lege rămase restante, şi dacă ajungem la moţiune, atunci, va fi totul sau nimic, ne urmărim proiectele sau moţiunea de cenzură va avea succes. Eu cred într-un succes al proiectelor fundamentale şi aşteptate de români”, a declarat Raluca Turcan, la finalul BEX al PNL de luni.

Ea a adăugat că privitor la acest subiect PNL a fost şi rămâne consecvent.

„În privinţa alegerilor în două tururi, PNL rămâne consecvent. Avem acest proiect de lege depus în două variante, în Parlament, şi-l vom susţine în Parlament. Evident, dacă Parlamentul, cu majoritatea nou creată nu reuşeşte să avanseze în privinţa acestui proiect de lege, vom lua şi alte măsuri”, a explicat Turcan.

Aceasta a vorbit şi despre alte priorităţi de pe lista Guvernului, unele care trebuie rezolvate până la finalul acestui an.

„Cred că finalul acesta de an trebuie să ne prindă cu nişte decizii absolut urgente pe care trebuie să le luăm: bugetul pentru 2020, cadrul legal pentru diferitele măsuri care stau la baza bugetului pentru 2020, corectarea părţii din Justiţie, rămânând restantă partea de Secţie Specială, pentru care aşteptăm avizul CSM, după numirea noului preşedinte şi evident lucruri care stau acum, sub imperiul urgenţei. După ce fianlizăm bugetul pentru 2020, la începutul lui ianuarie, vom face evaluatrea stadiului celorlalte proiecte foarte improtante pentru PNL şi mergem înainte cu acelaşi curaj şi aceeaşi determianre de a ne respecta angajamentele din campanie. Dacă am spus că vrem alegeri pentru primari în două tururi, atunci cred că vom ajunge la alegeri pentru primari în două tururi”, a completat vicepremierul.

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anunţat, duminică la Antena 3, că formaţiunea va depune moţiune de cenzură, dacă Guvernul Orban îşi va asuma răspunderea pentru alegerile primarilor în două tururi.

De asemenea, liderul deputaţilor UDMR Attila Korodi a afirmat că Uniunea va susţine o moţiune de cenzură, în cazul unei astfel de măsuri a Executivului.

La rândul său, Klaus Iohannis a declarat că este posibilă orice variantă în reglementarea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, printr-o lege în Parlament, asumarea răspunderii de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă.

Foto: Raluca Turcan / Facebook