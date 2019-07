„Parlamentarul european a declarat că finanţarea acestor două politici majore ale UE este periclitată din cauza incertitudinilor legate de Brexit, a faptului că ieşirea Marii Britanii din Uniune va crea o presiune semnificativă asupra CFM 2021-2027, dar şi pentru că, deja unele state membre din vestul UE şi-au manifestat preferinţa pentru majorarea alocărilor bugetare pentru alte capitole în detrimentul Politicii Agricole Comune şi a celei de Coeziune”, potrivit unui comunicat de presă al UDMR remis, marţi, MEDIAFAX.

Iuliu Winkler a arătat că UDMR susţine faptul că prioritatea numărul unu pentru România trebuie să fie păstrarea actualelor alocări financiare în cadrul celor două politici.

„Finlanda, care deţine preşedinţia rotativă a UE, vrea realizarea bugetului multianual până în luna decembrie. În condiţiile în care Brexit-ul creează situaţii imprevizibile, nu cred că statele membre vor reuşi să obţină un acord până la sfârşitul anului. Întârzierea adoptării CFM 2021-2027 va crea probleme în toate statele membre. (...) Deocamdată, nu ne putem hazarda să vorbim de cifre exacte în noul buget multianual al UE, dar, de exemplu, se vehiculează reducerea cu 5 procente a subvenţiilor directe şi cu 15 procente a finanţărilor pentru proiectele de dezvoltare rurală. România nu are voie să accepte niciun compromis şi nicio reducere a acestor finanţări”, a subliniat europarlamentarul UDMR.

Potrivit lui Winkler, în Parlamentul European (PE), reprezentanţii ţării noastre se vor strădui să realizeze coaliţiile necesare şi naturale, în special cu deputaţii din statele membre din Europa Centrală şi de Est, în vederea conservării finanţărilor din Politica Agricolă Comună şi din cea de Coeziune.

Vorbind despre faptul că se prefigurează negocieri dificile pe marginea CFM 2021-2027 inclusiv în Parlamentul European, care, după alegerile din luna mai, prezintă un tablou extrem de fragmentat al intereselor politice, Iuliu Winkler a precizat că este de preferat întârzierea adoptării bugetului multianual, decât votarea unui buget care să nu satisfacă nevoile de dezvoltare a statelor membre din Europa Centrală şi de Est.

În acelaşi context, eurodeputatul a mai spus că Parlamentul European doreşte triplarea bugetului pentru Erasmus+, precum şi dublarea bugetului pentru programul ”Europa creativă”.

„În acest nou mandat, am ales să activez ca membru supleant în Comisia de Cultură, Educaţie şi Sport (CULT). Am luat această decizie pentru că una dintre priorităţile mele în următorii cinci ani va fi legată de politicile de tineret. Eu cred că dacă este să avem o viziune, să construim un viitor în această ţară, atunci avem obligaţia să ne ocupăm de tineri, să-i ascultăm pe tineri, să finanţăm programe care le sunt dedicate. (...) În Comisia pentru Cultură şi Educaţie, prima dezbatere pe care am avut-o a fost legată de bugetul de după 2021. Dorim să triplăm finanţarea programului Erasmus+, iar acest lucru este foarte important, pentru că înseamnă mai multe burse pentru studenţi, pentru cercetători, înseamnă bani suplimentari pentru proiecte”, a a conchis Winkler.