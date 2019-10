"Am spus că aşteptăm de la noul Guvern să nu îşi asume răspunderea guvernamentală şi să nu dea OUG în Justiţie, pe sistemul electoral şi administraţie.Rectificarea de buget trebuie să o faci prin OUG.Am spus şi am recomandat să fie respectate toate legile adoptate în Parlament şi tratatele internaţionale ratificate de România în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor etnice şi nu numai şi trebuie să încercăm să relansăm tot ce nu s-a făcut în domeniul restituirii proprietăţilor în limita competenţelor guvernului(...) ", a declarat Kelemen Hunor, marţi, după consultările cu premierul desemant.

Liderul UDMR a afirmat că are încredere în şansele Guvernului de a trece de Parlament.

"Noi credem că sunt şanse serioase, bune, ca să treacă acest Guvern în săptămânile care urmează, dar trebuie să aşteptăm să vină premierul desemnat cu programul de guvernare şi cu lista miniştrilor în faţa Parlamentului, ceea ce se va întâmpla în această săptămână" a adăugat Hunor.

Hunor a precizat importanţa proiectului de buget în discuţiile avute cu premierul desemnat şi a cerut liberalilor să vină cu proiectul în Parlament până pe 15 decembrie.

"Cu toţii avem de discutat bugetul pentru anul viitor. Noi am recomandat să vină cu proiectul de buget, dacă trece de votul Parlamentului, până pe 15 decembrie în Parlament, ca să avem timp să discutăm şi să votăm acest buget pentru anul viitor. Trebuie să fie un buget prin care se alocă resursele necesare tuturor activităţilor guvernamentale şi ale administraţiei publice locale, un buget care ţinteşte investiţii.

Totodată, printre condiţiile UDMR, s-a numărat şi demararea discuţiilor cu Comisia Europeană pentru realicarea fondurilor europene de la POIM la POR şi alocarea a 6% din PIB pentru Educaţie.

"Am recomandat să se înceapă cât mai curând discuţiile cu Comisia Europeană pentru a aloca, realoca, direcţiona fondurile europene de la POIM la POR, pentru că există multe proiecte eligibile, dar fără finanţare în POR şi nu există proiecte aprobate în POIM. Am spus că în bugetul pentru 2020 pentru Educaţie trebuie să fie o alocare de 6%, fără discuţii, din care sigur trebuie 1.5 % pentru investiţii în educaţie, infrastructură, în şcoli", a mai precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că printr-una cord scris, se poate ridica nivelul de încredere între PNL şi UDMR.

"Noi am spus că e necesar un acord scris. Am lăsat un text la colegii liberali. Noi de fiecare dată când am susţinut un guvern minoritar şi majorirtar dar am avut o colaborare parlamenatră am făcut mereu printr-un acord scris. Putem depăşi ceea ce în această perioadă de 2-3 ani de zile ne-a despărţit şi să ridicăm nivelul de încredere între PNL şi UDMR.", a conchis acesta.

Premeirul desemnat a avut, marţi, a doua rundă de necogieri cu PMP, ALDE şi UDMR, pentru susţinerea Guvernului, urmând să negocieze ,din nou cu liderii USR.