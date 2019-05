„Plângerea vizează această uniune civică UDMR, care nici măcar partid politic nu este şi care a luat foarte multe voturi în judeţe în care nu sunt etnici maghiari. Toată lumea îi întreabă cine i-a ajutat. Competitorii electorali direct implicaţi în aceste alegeri dau vina de la unii la alţii, toată lumea ştie cum a obţinut UDMR voturile. Au folosit bani publici. S-au folosit de membrii din secţiile de votare. Au condiţionat prezenţa unor membri din secţiile de votare care au fost plătiţi pentru asta de obţinerea de voturi. Toată lumea ştie de fostul preşedinte al PSD-ului că a primit închisoare cu suspendare, pentru că a îndemnat lumea să voteze. Aici este vorba de bani publici, folosiţi pentru a obţine voturi’’, a declarat George Simion, în faţa sediului DNA.



Candidatul la europarlamentare a spus că are mărturii de la persoane din 7 judeţe, în care oamenii au fost contactaţi pentru a asigura membri în secţiile de votare, în schimbul voturilor.



„De la judeţ la judeţ, UDMR a cedat aceste locuri în secţiile de votare către oameni care şi-au pus ştampila împreună cu toată familia sau cunoscuţi pe UDMR. E o schemă cât se poate de clară. Celelalte partide nu au curaj să o dezvăluie, pentru că şi ei o folosesc la rândul lor. Ăsta este marele mister dezvăluit, avem oameni în judeţe care sunt gata să depună mărturie, dacă cei de la DNA îi vor contacta şi dacă îi interesează subiectul’’, a mai completat acesta.



George Simion reclamă că posibilitatea de a ajunge europarlamentar a fost afectată de neregulile de la scrutin.



„Eu sunt competitor electoral, am fost independent, nu am fost în partidele politice, nu am avut voie să am membri în secţiile de votare şi mă declar parte vătămată în acest caz şi eu depun această plângere pentru că sunt direct vizat. Şansele mele de a ajunge europarlamentar au fost grav afectate de aceste acţiuni’’, a adăugat George Simion.



Diaspora a fost împiedicată să voteze, susţine Simion.



„Şi nu e vorba doar de o plângere legată de UDMR. E vorba de fraţii noştri din diaspora care au fost împiedicaţi să voteze. După estimarea noastră sunt 100.000 de români care nu au putut vota la aceste alegeri duminică. În acest sens, duminică vom organiza proteste în toată diaspora şi în Bucureşti, în Piaţa Universităţii, faţă de dreptul lor şi sperăm să ne apere şi nouă drepturile DNA-ul, pentru că aşa este firesc. Dacă în alte cazuri s-a implicat, e cazul să se implice şi aici. Nu cred că trebuie protejaţi cei de la UDMR sau cei care au organizat defectuos procesul electoral pe 26 mai’’, a mai spus acesta.



Plângerile îl vizează pe preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, dar şi pe alţi membri ai formaţiunii. Potrivit spuselor sale, candidatul la alegerile europarlamentare nu cunoaşte situaţia internă a UDMR-ului, însă spune cei vinovaţi, care au corupt direct cu bani publici alegătorii, trebuie să răspundă. În ceea ce priveşte diaspora, George Simion nu ştie cine este direct vizat de organizaarea defectuoasă.



„În mod clar, calculele noastre şi prietenii din diaspora au arătat că 100.000 de oameni nu au putut vota. Eu am ieşit pe locul 4 în diaspora, faţă de multe alte partide. Eu am fost direct afectat de felul în care au fost organizate alegerile în diaspora. Se ştia că aşa se va întâmpla, trebuiau să ia măsuri, nu au luat. Ba din contră, avem dovezi cu urne deschise şi avem dovezi cum au fost împiedicaţi aceşti oameni să voteze’’, a mai declarat acesta.



Tot în legătură cu diaspora, acesta a declarat că unele urne au fost închise de la ora 17, iar la Chişinău, în Republica Moldova, peste 300 de oameni nu au fost lăsaţi să voteze.



„(În ceea ce priveşte evenimentele de la Valea Uzului şi posibila utilizare a etnicilor maghiari şi a UDMR pentru promovare în scop politic – n.r.), este destul de evident faptul că nici până acum, poliţia nu mi-a întors de la făptaşi telefoanele mobile care au fost sustrase prin forţă că anumite autorităţi îi protejează pe aceşti oameni care e direct viceprimarul acelei comune. Aştept ca după încheierea alegerilor să fie cercetat şi cazul nostru. E vorba de tâlhărie, de violenţă, oriunde în România dacă se întâmplă un astfel de caz, făptaşii intră imediat la închisoare pentru 30 de zile. Aici nu e cazul. Doar apartenenţa lor politică i-a făcut să nu fie arestaţi. Nu mi se pare corect. (...) O să fim pe 6 iunie la Valea Uzului, de Ziua Eroilor, în afara campaniei electorale’’, a mai spus George Simion, prezent la DNA.

