Un fost primar al New Yorkului ar putea intra în cursa pentru a deveni candidatul democraţilor la preşedinţia SUA

Michael Bloomberg, fost primar al New Yorkului, se pregăteşte să intre în cursa pentru a obţine poziţia de candidat al Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, informează cotidianul The New York Times, citând persoane familiare cu planurile politicianului.