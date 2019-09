„Ţinând cont de nenumăratele informaţii şi semne de întrebare apărute în ultima perioadă, vreau să aduc câteva lămuriri în ceea ce priveşte activitatea mea politică şi întrebările la care, în tot acest timp, am căutat şi eu un răspuns... Ca membru fondator al ALDE Timiş, ca deputat, şi preşedinte de filială, în calitate de vicepreşedinte ALDE, mi-am manifestat în această perioadă, în forurile de conducere, preocuparea pentru viitorul partidului! Am adresat şi eu la rândul meu diverse întrebări la care nu am primit răspunsuri...”, a scris Marian Cucşa, joi pe Facebook.

Acesta a adăugat că a aflat de pe pagina de Facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu despre alianţa electorală cu Pro România şi posibilitatea formării şi a unei alianţe politice şi probabil fuziune a celor două partide.



„Vreau să punctez însă câteva aspecte esenţiale:



- am fost printre primii care au cerut ca ALDE să iasă de la guvernare, de lângă PSD, pentru a avea candidat propriu la prezidenţiale-în persoana domnului Tăriceanu, şi de a merge mai departe pe picioarele noastre spre redefinirea ALDE că partid liberal!

- acum suntem în situaţia în care am ieşit de la guvernare, nu avem candidat, susţinem un independent la alegerile prezidenţiale (decizie luată fără o analiză internă, dacă există posibilitatea «creşterii» unui alt candidat din rândurile membrilor ALDE, în perspectivă dezvoltării partidului), am făcut o alianţă electorală cu Pro România şi urmează o alianţă politică şi probabil fuziunea (lucruri aflate de pe facebook, de pe pagină Domnului Tăriceanu)”, a completat deputatul ALDE.

Viceliderul grupului deputaţilor ALDE precizează că deciziile au fost luate în partid de doar patru-cinci persoane şi au fost aduse spre validare în forurile partidului, iar hotărârile au fost complet greşite şi lipsite de respect faţă de colegii formaţiunii.



„Consider că deciziile ALDE din ultima perioadă, luate de 4-5 persoane şi aduse doar spre validare forurilor de conducere, sunt unele total greşite şi lipsite de respect faţă de colegi. Ele s-au născut peste noapte, fără o analiză şi o proiecţie despre ce insemana viitorul liberalismului în România! De ce e mai frecventabil Pro România decât PSD? Când ştim cine e Victor Ponta, că de fapt, e tot un PSD-ist plecat supărat de acasă!”, a mai scris Cucşa.

El a mai spus că nu va susţine niciun fel de altă asociere cu Pro România, subliniind că trebuie făcută o analiză internă, iar ALDE să nu mai caute vinovaţii în exterior.

„Am votat împotriva alianţei electorale cu Pro România şi nu voi susţine nici o altă asociere cu formaţiune lui Victor Ponta. Îmi doresc ca proiectul liberal ale cărei baze le-am pus în 2014, în care atât eu cât şi foarte mulţi colegi am investit energie, resurse şi suflet, să reînvie şi să se sprijine pe picioare stabile şi sănătoase! Dacă în 2016, atât la alegerile locale cât şi la alegerile parlamentare, am reuşit să ne atingem obiectivele fără a avea nici jumătate din organizaţiile şi puterea de acum, cu siguranţă vom putea şi pe viitor! Important e să ne dorim şi să nu mai căutăm vinovaţi externi şi să facem o analiză internă cu decizii importante, bazate pe proiecte şi idei energice şi inovatoare, cu o echipă motivată!”, a explicat Marian Cucşa.



Deputatul ALDE le propune colegilor de partid să spună ce gândesc şi să fie ei înşişi.

„Dragi colegi, vă propun să avem curajul să fim Noi Înşine! Să spunem ce gândim, să avem conştiinţa de şine şi să ne implicăm acum pentru viitorul copiilor noştri, nu doar pentru viitorul imediat!”, a conchis Cucşa.

Reacţia vine după ce ALDE a decis ieşirea de la guvernare şi formarea unei alianţe cu Pro România pentru susţinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale din noiembrie.