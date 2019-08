„Cât tupeu, câtă obrăznicie! Probabil că mulţi români se întreabă, după ce preşedintele Iohannis şi PNL au anunţat sloganul pentru campania prezidenţială, cum arată România normală pentru ei. Ei bine, avem o primă mostră din partea liderului senatorilor PNL, Florin Cîţu, care ne dezvăluie o parte a României normale pe care ne-o propun: una a urii şi a dezbinării. Mesajul lui Cîţu este unul plin de venin la adresa bugetarilor, un mesaj venit din ura pe care acest partid o poartă acestei categorii. Motivul? Nu sunt din publicul lor ţintă. Asta arată concepţia PNL-ului cu privire la această categorie”, a scris Daniel Zamfir, miercuri, pe Facebook.

Acesta mai spune că Florin Cîţu nu pricepe faptul că nu prin ură se rezolvă problemele României.

„Ce nu înţeleg Cîţu şi cei din PNL este că nu prin ură se pot rezolva problemele pe care le are România. Scindarea românilor este politica dusă de PNL în ultimii ani, iar Cîţu este exponentul acestei politici. El, care a băgat mâna până la cot in buzunarele românilor, fiind implicat în manipularea ROBOR ului din care "şi-a tras" pe persoană fizică sute de e mii de euro, are tupeul şi obrăznicia să sară acum la gâtul oamenilor”, a completat Zamfir.

Senatorul ALDE aminteşte, în context şi de anunţurile făcute de Ludovic Orban privind tăieri de salarii sau concedieri. El adaugă că e necesară o reformă în sectorul bugetar, însă nu prin ură.

„«Eminenţa» politicilor economice ale PNL dezvăluie care sunt adevăratele intenţii ale partidului dacă ajunge la guvernare. De altfel anunţate şi de Orban – tăieri de salarii, concedieri, etc. Este ciudat ca asemenea acuzaţii şi jigniri la adresa românilor din sectorul bugetar vin tocmai de la o persoană care îşi câştigă salariul din banii românilor. Faptul că este necesară o reformare a sistemului bugetar este un lucru acceptat de toată lumea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ieşi public să iei la ţintă prin jigniri persoanele care lucrează în sistemul bugetar. ALDE a spus că avem nevoie de o reformă a unor instituţii ale statului şi nu în ultimul rând o restructurare a echipei guvernamentale. Însă această reformă nu poate fi făcută prin ură”, a explicat liderul senatorilor ALDE.

El a precizat că se uită „cu groază la propunerile care vin din partea celor care se consideră a fi alternativă, PNL şi USR. PNL îl are drept minte din umbră a politicilor economice pe dl Cîţu – tăietorul de salarii şi de posturi din sistemul bugetar. De cealaltă parte, USR vine cu ideile „caramitre” de inspiraţie neomarxistă”.

Reacţia lui Daniel Zamfir vine după ce liderul senatorilor PNL Florin Cîţu a declarat că salariile bugetarilor sunt duble comparativ cu cele din sectorul privat. Liberalul a adăugat că, în acest context, bugetarii trebuie să fie de acord să lucreze fără a primi vouchere, tichete de vacanţă, sporuri şi pensii speciale.

Liberalul mai afirmă că bugetarii sunt privilegiaţii societăţii, iar toţi românii, atât cei din ţară cât şi cei din diaspora lucrează pentru ca bugetarii să trăiască bine.